SV Meppen bleibt finanziell stabil!

Mitgliederversammlung zeigt positive Perspektiven

Wie der SV Meppen mitteilt, fand am Montagabend die Mitgliederversammlung im Kossehof statt. Rund 100 Mitglieder und Gäste nahmen daran teil und informierten sich über die Entwicklungen im Verein. Der SV Meppen konnte berichten, dass die finanzielle Stabilität weiterhin gesichert ist. Konkret bedeutet das:

👉 schuldenfrei 👉 auch im zweiten Jahr nach dem Abstieg mit einem Gewinn abgeschlossen Der Verein dankt allen, die den SV Meppen verlässlich unterstützen. Mit diesem Rückhalt, so hieß es, könne man zuversichtlich in die kommenden Aufgaben gehen, ein kleiner Hinweis darauf, dass gemeinsam noch einiges bewegt werden kann. ____________________ PAPENBURG-JUNGS HOLEN DEN TITEL - FÜR AVDO!

Die U19 des SC Blau-Weiß Papenburg hat auf Instagram verbreitet, dass sie sich den Meistertitel in der I1 gesichert hat. Obwohl das Spiel in der letzten Woche sportlich 2:2 gegen Bawinkel endete, wurde es offiziell mit 5:0 für Papenburg gewertet, da der Gegner einen zuvor mit Rot gesperrten Spieler eingesetzt hatte. Dadurch ergab sich für uns heute noch einmal die Chance auf die Meisterschaft und wir haben sie genutzt! Ein riesiges Dankeschön geht an unser geiles Team, das in der kommenden Saison die Landesliga rocken wird. Ebenso danken wir dem gesamten Verein, unseren Eltern und unseren Trainern für den starken Rückhalt. Ohne euch wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Die Meisterschaft widmen wir außerdem Avdo, der leider abgeschoben wurde. Danke für deinen Einsatz und deinen Support, dieser Titel ist auch für dich.

Wie der VfL Herzlake auf seinen sozialen Kanälen mitteilt, fand am Freitag, den 21. November 2025, im Hasetalstadion eine besondere Ehrung statt. In der Halbzeitpause des Heimspiels gegen den SV Lengerich-Handrup würdigte der Verein Edmund „Eddy“ Eickmann für sein jahrzehntelanges Engagement. Vorstandssprecher Mario Gerdes dankte Eddy im Namen des gesamten VfL für seine unermüdliche Arbeit, die den Verein über viele Jahre geprägt hat. Eddy Eickmann ist dem VfL Herzlake seit mehr als 40 Jahren als Mitglied eng verbunden. Besonders in den vergangenen 30 Jahren hat er das Bild des Hasetalstadions maßgeblich mitgestaltet: Als verantwortlicher Platzwart sorgte er zuverlässig für das Abkreiden der Rasenplätze, eine Aufgabe, die er einst von seinem Vater übernahm. Auch seine Frau und Kinder haben sich in der Vergangenheit in vielfältiger Weise eingebracht und so die tiefe Verbundenheit der Familie Eickmann zum Verein sichtbar gemacht. Aus gesundheitlichen Gründen musste Eddy diese wichtige Aufgabe zu Beginn der aktuellen Saison niederlegen. Doch ein Abschied vom Verein ist das nicht: Als direkter Nachbar behält er weiterhin einen Schlüssel zum Sportgelände und damit die Möglichkeit, auch künftig seine gewohnten Kontrollgänge durch die Anlage des Hasetalstadions zu machen. Zum Abschluss sprach Mario Gerdes ein großes Dankeschön aus und wünschte Eddy für die Zukunft alles erdenklich Gute – vor allem aber Gesundheit und Wohlbefinden. ____________________ Erfreuliche Nachrichten: Der BVC setzt weiter auf Kontinuität!

Der BVC kann gleich mehrere positive Entwicklungen für die Saison 2026/27 verkünden: *Co-Trainer Thomas Langguth* bleibt dem Verein erhalten! Thomas, der in dieser Saison erstmals die Rolle des Co-Trainers übernommen hat, entwickelt sich von Woche zu Woche weiter und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Trainerteams. 🗣️ Coach Marius Frerich über seinen Trainerkollegen: „Thomas übt den Posten als Co-Trainer zum ersten Mal aus und findet sich von Tag zu Tag besser in die Rolle ein. Ich freue mich sehr, dass auch er im nächsten Jahr weitermacht. Das funktioniert super.“ Doch damit nicht genug: Auch der *komplette Mannschaftsrat* bleibt an Bord! Damit schafft der BVC wichtige Stabilität für die zukünftige Planung und setzt auf klare Strukturen im Team. Der Mannschaftsrat besteht aus: *Tobias Griep, Dustin Kortholt, Paul Tholen und Bernd Eixler* – allesamt Spieler, die sportlich zu wichtigen Säulen unserer Mannschaft geworden sind. Besonders wertvoll ist ihre Führungsstärke: jeder von ihnen ist bereit voranzugehen, auf und neben dem Platz. 🗣️ Coach Marius über den Mannschaftsrat: „Sehr schön, dass alle Jungs dabei bleiben. Ich weiß, dass ich mich komplett auf sie verlassen kann. Sie gehen auf und neben dem Platz voran und bilden ein starkes Team, das der Mannschaft Halt und Struktur gibt.“ Der BVC setzt damit weiterhin ein klares Zeichen. (Pressemitteilung BV Clusorth-Bramhar) ______________________ Starke Partner: Sporthilfe Emsland und NLZ Emsland machen ihre Verbundenheit sichtbar

Die langjährige Partnerschaft zwischen der Sporthilfe Emsland und dem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) Emsland erhält einen neuen, weithin sichtbaren Ausdruck: Ab sofort präsentieren die Trainerteams des NLZ das Logo der Sporthilfe auf ihrer neuen Ausgehkleidung. Damit tragen sie die enge Verbindung der beiden Institutionen nun auch nach außen, deutschlandweit und mit klarer Botschaft. „Dass wir nun auf der Ausgehkleidung präsent sind, unterstreicht unsere enge Zusammenarbeit und unser Engagement für den Sport im Emsland“, betont Günter Klene, Geschäftsführer der Sporthilfe Emsland. Auch SV-Meppen-Geschäftsführer Florian Egbers weiß die Unterstützung zu schätzen: „Die Hilfe der Sporthilfe Emsland ist für unser Leistungsniveau enorm wertvoll.“ Mit über 250.000 Euro jährlich fördert die Sporthilfe Emsland Talente, Trainerinnen und Trainer, Vereine sowie vielfältige regionale Sportprojekte. Diese Investitionen setzen ein deutliches Zeichen für die Zukunft des Sports in der Region. Gemeinsam möchten Sporthilfe und NLZ Emsland die Sportlerinnen und Sportler von morgen stärken, ein starkes Bündnis für die Entwicklung des Nachwuchssports im Emsland. (Pressemitteilung) ____________________ Meppen zerlegt Altona

