SV Meppen bindet Tobias Mißner langfristig

Für die sportliche Leitung ist die Verlängerung ein bedeutendes Signal. Sportdirektor Olufemi Smith hebt vor allem die Verlässlichkeit und Führungsqualitäten des Defensivspielers hervor. Mißner sei nicht nur auf dem Platz ein stabiler Faktor, sondern übernehme auch innerhalb der Mannschaft Verantwortung. Dass er sich unabhängig von der Ligazugehörigkeit zum Verein bekennt, unterstreicht laut Smith seinen hohen Stellenwert im Teamgefüge.

Vom Neuzugang zur festen Größe

Seit seinem Wechsel vom SV Elversberg im Sommer 2023 hat sich Mißner beim SV Meppen kontinuierlich entwickelt. Der Linksverteidiger etablierte sich schnell als Stammspieler und zählt inzwischen zu den Leistungsträgern der Mannschaft.