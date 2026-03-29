 2026-03-25T14:09:28.761Z

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SV Meppen bindet Tobias Mißner langfristig

Linksverteidiger verlängert ligaunabhängig und setzt klares Zeichen

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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Regionalliga Nord
SV Meppen
Tobias Mißner
Tobias Mißner

Der SV Meppen hat eine wichtige Personalie frühzeitig geklärt: Tobias Mißner bleibt dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten. Der 26-jährige Linksverteidiger verlängerte seinen Vertrag ligaunabhängig und sorgt damit für Planungssicherheit bei den Emsländern.

Für die sportliche Leitung ist die Verlängerung ein bedeutendes Signal. Sportdirektor Olufemi Smith hebt vor allem die Verlässlichkeit und Führungsqualitäten des Defensivspielers hervor. Mißner sei nicht nur auf dem Platz ein stabiler Faktor, sondern übernehme auch innerhalb der Mannschaft Verantwortung. Dass er sich unabhängig von der Ligazugehörigkeit zum Verein bekennt, unterstreicht laut Smith seinen hohen Stellenwert im Teamgefüge.

Vom Neuzugang zur festen Größe

Seit seinem Wechsel vom SV Elversberg im Sommer 2023 hat sich Mißner beim SV Meppen kontinuierlich entwickelt. Der Linksverteidiger etablierte sich schnell als Stammspieler und zählt inzwischen zu den Leistungsträgern der Mannschaft.

Seine Bedeutung lässt sich auch statistisch belegen: In bislang 66 Pflichtspielen für den SVM steuerte Mißner zehn Torvorlagen bei. Damit bringt er nicht nur defensive Stabilität, sondern auch offensive Impulse über die linke Seite ein – Qualitäten, auf die der SV Meppen auch in Zukunft bauen kann.