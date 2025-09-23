SV Meppen bezwingt Phönix Lübeck souverän

Der SV Meppen bleibt in der Regionalliga Nord in der Erfolgsspur. Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Phönix Lübeck sicherte sich die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann vor 5905 Zuschauern in der Hänsch-Arena drei weitere Punkte und festigte damit ihren zweiten Tabellenplatz. Die Entscheidung fiel nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte innerhalb weniger Minuten zu Beginn des zweiten Durchgangs.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der sich beide Teams in den zentralen Räumen wenig Raum ließen. Meppen hatte mehr Ballbesitz, tat sich aber schwer, die kompakt stehende Lübecker Defensive zu durchbrechen. Einzelaktionen sorgten dennoch für Gefahr: Ein abgefälschter Ball landete bei Erik Zenga, dessen Schuss knapp über das Tor flog (21.). Auch Zehir (37.), Wensing (38.) und Schmitt (42.) hatten vor der Pause gute Abschlüsse, doch ein Treffer wollte zunächst nicht fallen.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich der SV Meppen entschlossener – und belohnte sich früh. In der 53. Minute nutzte Oliver Issa Schmitt einen abgewehrten Ball im Strafraum, setzte sich durch und traf per präzisem Flachschuss an den Innenpfosten zur Führung. Nur vier Minuten später folgte das Highlight des Abends: Ersin Zehir fasste sich aus gut 25 Metern ein Herz und traf sehenswert in den linken oberen Winkel – ein Treffer mit dem Prädikat „Tor des Monats“.

Trotz des Rückstands steckte Phönix Lübeck nicht auf. Die Gäste zeigten sich bemüht, insbesondere durch den eingewechselten Aristeidis Andrikopoulos, dessen Schuss aus kurzer Distanz jedoch vom stark reagierenden Julius Pünt entschärft wurde.

Auch in der Schlussphase blieb die Partie offen, doch Meppen verteidigte kompakt und hätte seinerseits durch Engelmann oder Haritonov noch erhöhen können. Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 – das vierte Spiel in Folge ohne Gegentor.

Mit dem Sieg bleibt der SV Meppen dem weiterhin verlustpunktfreien Tabellenführer VfB Oldenburg auf den Fersen und unterstreicht seine Ambitionen, im Aufstiegsrennen mitzumischen. Entscheidender Faktor bleibt dabei die defensiv stabilisierte Spielweise, gepaart mit individueller Qualität im Angriff – beides Elemente, die gegen Lübeck einmal mehr den Ausschlag gaben.