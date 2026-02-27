SV Meppen bezwingt HSV II, Drochtersen zelebriert Schützenfest

In der Regionalliga Nord herrschte am heutigen Auftakt vom 24. Spieltag eine Atmosphäre, die den Atem stocken ließ. Während die Emsländer in einem emotionalen Kraftakt ihre Ambitionen auf die Meisterschaft untermauerten, demonstrierte die Konkurrenz ihre unbändige Offensivlust. Es war ein Tag, an dem Leidenschaft auf den Rängen und pure Effizienz auf dem Rasen die Tabellensituation im oberen Drittel weiter zementierten und die Fans in Ekstase versetzten.
Was für eine Kulisse im Emsland: 8456 Zuschauer verwandelten das Stadion in einen Hexenkessel, um den Tabellenführer SV Meppen gegen den Hamburger SV II zum Sieg zu tragen. Die Anspannung war förmlich greifbar, bis in der 31. Minute der erlösende Moment kam: Oliver Schmitt erzielte das vielumjubelte 1:0 für die Hausherren. Die Hamburger hielten tapfer dagegen und versuchten, die Kreise des Spitzenreiters zu stören, doch die Meppener Defensive stand stabil. In der Schlussphase kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr, als Thorben Deters in der 81. Minute mit dem 2:0 den Deckel auf die Partie setzte.
Ein wahres Offensivfeuerwerk brannte der SV Drochtersen/Assel gegen den FC Eintracht Norderstedt ab. Den Torreigen eröffnete Matti Steinmann bereits in der 26. Minute mit der Führung zum 1:0. Zwar keimte bei den Gästen kurz Hoffnung auf, als Abdul-Malik Yago in der 34. Minute zum 1:1 ausglich, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Haris Hyseni brachte die Gastgeber in der 56. Minute mit 2:1 erneut in Front, bevor Liam Giwah nur drei Minuten später in der 59. Minute auf 3:1 erhöhte. Die Dominanz der Hausherren war nun erdrückend. Tjorve Nils Mohr schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 4:1 hoch, und den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand setzte Sebastian Haut in der 87. Minute.
Das Spiel ist abgesagt. Der 1. FC Phönix Lübeck teilt dazu dies mit: "Auch unser kommendes Heimspiel gegen Kickers Emden fällt wortwörtlich leider ins Wasser. Die Hansestadt Lübeck hat den Buniamshof bis Ende Februar sperren lassen. Der Platz ist flächendeckend tief durchnässt und macht ein Fußballspiel nicht möglich."
