SV Menzelen zeichnet Jugend-Obmann Marcus Kolodzy aus Auf der Jahreshauptversammlung des SV Menzelen erhält Marcus Kolodzy die Goldene Ehrennadel. Warum der Jugend-Obmann ausgezeichnet und worüber noch bei dem Mitgliedertreffen gesprochen wurde. von René Putjus · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Marcus Kolodzy wird in Mechelen ausgezeichnet – Foto: Robert Schmeida

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Es war eine Ehrung, auf die sich Thomas Lübcke besonders freute. Auf der Jahreshauptversammlung des SV Menzelen überreichte der Vorsitzende Jugend-Obmann Marcus Kolodzy die Goldene Ehrennadel. Was sonst noch auf dem Mitgliedertreffen passiert ist.

Heizung und WC-Trakt werden modernisiert Markus Kellings wurde für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit und Klaus Krupper für seine 25-jährige Klubtreue ausgezeichnet. Die anwesenden Mitglieder beschlossen einstimmig, dass der SVM für die Modernisierung der Heizungsanlage im Vereinsheim und des WC-Trakts ein kleines Bauspardarlehen aufnehmen soll. Die komplette Maßnahme wird zudem durch Mittel aus der Förderung erneuerbarer Energien sowie einem Zuschuss der Gemeinde Alpen finanziert. Bei den Wahlen wurden Christian Maikamp als 2. Vorsitzender, Sebastian Büchi als 3. Vorsitzender und Nancy Kleinefeld als Jugendbeauftragte ohne Gegenkandidaten in ihren Ämtern bestätigt.