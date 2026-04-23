SV Menzelen zeichnet Jugend-Obmann Marcus Kolodzy aus

Es war eine Ehrung, auf die sich Thomas Lübcke besonders freute. Auf der Jahreshauptversammlung des SV Menzelen überreichte der Vorsitzende Jugend-Obmann Marcus Kolodzy die Goldene Ehrennadel. Was sonst noch auf dem Mitgliedertreffen passiert ist.
Markus Kellings wurde für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit und Klaus Krupper für seine 25-jährige Klubtreue ausgezeichnet. Die anwesenden Mitglieder beschlossen einstimmig, dass der SVM für die Modernisierung der Heizungsanlage im Vereinsheim und des WC-Trakts ein kleines Bauspardarlehen aufnehmen soll. Die komplette Maßnahme wird zudem durch Mittel aus der Förderung erneuerbarer Energien sowie einem Zuschuss der Gemeinde Alpen finanziert.
Bei den Wahlen wurden Christian Maikamp als 2. Vorsitzender, Sebastian Büchi als 3. Vorsitzender und Nancy Kleinefeld als Jugendbeauftragte ohne Gegenkandidaten in ihren Ämtern bestätigt.
Marcus Kolodzy wurde für sein über „20 Jahre andauerndes intensives Engagement für die Fußballjugend“ mit der Goldenen Verdienstnadel des SVM geehrt. In seiner Laudatio wies Lübcke darauf hin, dass der Dorfklub ohne „dieses herausragende Engagement und den daraus resultierenden Talenten“ auch im Fußball-Seniorenbereich ziemlich sicher nicht dort wäre, wo man jetzt stehe.
Der Jugendobmann freute sich über die Auszeichnung, sagte aber: „Ich bin nicht alleine für die Entwicklung verantwortlich. Ich habe ein gutes Team an meiner Seite.“ Der 55-jährige Realschullehrer trainiert seit 2005 Jugendmannschaften, zum Obmann und Geschäftsführer wurde der gebürtige Oberhausener 2016 gewählt. Der SV Menzelen zählt derzeit 135 Nachwuchskicker.