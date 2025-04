SV Menzelen schlägt nochmals beim TuS Xanten zu

Marvin Braun schließt sich dem SV Menzelen an. – Foto: TuS Xanten

Am 1. Juli wird die Erste Mannschaft des SV Menzelen, die in der Kreisliga A den Klassenerhalt noch nicht ganz gesichert hat, mit der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 starten. Coach Frank Griesdorn hat dann einen Co-Trainer an seiner Seite, der aktuell noch in der Bezirksliga kickt. Marvin Braun vom TuS Xanten wird diese Funktion übernehmen und gleichzeitig als Spieler dem Kader angehören. Der 33-Jährige ist nach Keeper Michael Jansen der zweite Neuzugang vom Fürstenberg-Klub.

Größere Kaderveränderung geplant „Es wird in der neuen Saison eine größere Kader-Veränderung geben“, sagt Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter des SVM, der zudem bekannt gibt, dass Offensivakteur Louis Freundorfer aus der A-Jugend der Spielgemeinschaft mit Veen und Alpen seine Chance in der ersten Mannschaft erhalten soll. Mit Königstransfer Luca Terfloth vom Oberligisten SV Sonsbeck stehen bislang vier Zugänge fest. Zwei bis drei neue Spieler könnten noch dazukommen, so Kolkenbrock.

Dagegen werden die Langzeitenverletzten Max Bartsch sowie Marcello Ecca nach der laufenden Saison ausscheiden. Leon Kaußen möchte aus privaten Gründen in der Zweiten Mannschaft weiterspielen, Tim Lange wechselt zu Borussia Veen. Noch ein Sieg fehlt zum Ligaverbleib