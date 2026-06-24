SV Menzelen mit mehr Wucht im Angriff

Es war einiges los beim SV Menzelen in der vergangenen A-Liga-Saison. Der überraschende Rücktritt von Trainer Frank Griesdorn vor der Winterpause nach fünfeinhalb Jahren und großes Verletzungspech vor allem in der Rückserie ließen das Sportliche zwischenzeitlich in den Hintergrund rücken. Letztlich landete die Mannschaft auf Tabellenplatz zehn – 19 Punkte vor dem ersten Absteiger, aber auch 39 Zähler hinter Meister SV Budberg II. In der neuen Spielzeit strebt der SVM einen Rang in der oberen Tabellenhälfte an, sagt Griesdorn-Nachfolger Dominik Seemann, der die Truppe aus dem Dorfklub weiter mit Jesse Weißenfels trainiert.
„In der Rückrunde fehlte wegen der langen Ausfallliste schon die Qualität. Die fußballerische Entwicklung passt aber“, so Seemann, der im November den Trainerjob in Menzelen übernahm. Gleich fünf Spieler brachen wegen schwerer Knieverletzungen weg: Mit Sanzharbek Avulov, Marcel Timm, Niklas Kiwitt, Canberk Cevirgen und Luca Ackermann kann das Trainerduo noch länger nicht planen. „Niklas wird wohl der erste Spieler sein, mit dessen Rückkehr wir rechnen können – so im Oktober, November“, meint Seemann. Auch Niclas Kolkenbrock und Fabio Keisers fehlten mehrere Monate.
Der 34-jährige Weißenfels, der einst in der 3. Liga und Regionalliga aktiv war, kam beim SVM verletzungsbedingt noch auf keine Einsatzminute. Ob er in der neuen Saison öfter auf dem Platz stehen wird, ist offen. „Jesse möchte die Vorbereitung abwarten und dann schauen, was sein Körper sagt“, weiß Seemann.
Die beiden Trainer sind froh, dass der Kader zusammenbleibt. Zwei externe Verstärkungen stehen bislang fest. Tim Lange, der 2025 zum Bezirksligisten Borussia Veen gewechselt war, kehrt wieder zurück. Er ist als Stoßstürmer eingeplant. Lange soll mit Robin Brüggen im Angriff wirbeln. Brüggen gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den torgefährlichsten A-Liga-Stürmern. Er erzielte in 31 Partien 30 Treffer.
Zudem wechselt Daniel Zarko vom SSV Lüttingen zum SVM. Der 24-Jährige ist fürs zentrale Mittelfeld eingeplant. Einen festen Kaderplatz erhält auch Offensivakteur Jadon Hövel aus der A-Jugend der JSG Alpen/Menzelen/Veen. Beweisen dürfen sich drei weitere Talente der JSG. Auf Einsatzzeiten in der A-Liga-Truppe hoffen dürfen die Zwillinge Luca und Leon Petrow sowie Jason Kühnen. Seemann: „Wir wollen die drei jetzt schon an die Senioren heranführen.“
In der nächsten Saison haben sich die zwei Übungsleiter zum Ziel gesetzt, „die Jungs fußballerisch“ weiterzuentwickeln. Seemann dazu: „Wir haben uns bislang viel mit dem Spiel gegen den Ball beschäftigt, jetzt geht’s mehr ums Spiel mit dem Ball.“ Die A-Liga-Fußballer des SV Menzelen sehen sich am 21. Juli wieder. Dann beginnt die Vorbereitung. Die Meisterschaft startet am letzten August-Wochenende.
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