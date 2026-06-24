SV Menzelen mit mehr Wucht im Angriff

Der 34-jährige Weißenfels, der einst in der 3. Liga und Regionalliga aktiv war, kam beim SVM verletzungsbedingt noch auf keine Einsatzminute. Ob er in der neuen Saison öfter auf dem Platz stehen wird, ist offen. „Jesse möchte die Vorbereitung abwarten und dann schauen, was sein Körper sagt“, weiß Seemann.

Die beiden Trainer sind froh, dass der Kader zusammenbleibt. Zwei externe Verstärkungen stehen bislang fest. Tim Lange, der 2025 zum Bezirksligisten Borussia Veen gewechselt war, kehrt wieder zurück. Er ist als Stoßstürmer eingeplant. Lange soll mit Robin Brüggen im Angriff wirbeln. Brüggen gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den torgefährlichsten A-Liga-Stürmern. Er erzielte in 31 Partien 30 Treffer.

Jadon Hövel erhält festen Kaderplatz