SV Menzelen legt vor, Viktoria Alpen empfängt den SV Budberg II

Als Tabellendritter ist der SV Menzelen grandios in die Saison gestartet und will am Freitagabend die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den Büdericher SV übernehmen. Am 2. Spieltag der Kreisliga A Moers ist das Duell zwischen Viktoria Alpen und dem SV Budberg II außerdem ein Formcheck für beide Klubs.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Schwafheim Schwafheim II 15:00 live PUSH

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim SV Millingen SV Millingen 15:30 live PUSH

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SSV Lüttingen Lüttingen SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 15:00 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Di., 26.08.25 19:30 Uhr SV Millingen - TV Asberg

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Rumelner TV

So., 31.08.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - ESV Hohenbudberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen

So., 31.08.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Menzelen

So., 31.08.25 15:30 Uhr Büdericher SV - SV Schwafheim

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II



4. Spieltag

Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen

Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II

So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

