SV Menzelen: Jubiläumsturnier mit WM-Teilnehmern

Für den Erfolg machte Kolkenbrock unter anderem die in allen Bereichen hervorragende Nachwuchsarbeit im Verein verantwortlich: „Wir können in jedem Jahr ein bis zwei Spieler in die Erste hochziehen. Das kann längst nicht jeder Verein von sich behaupten. Man kann schon sagen, dass wir im Jugendbereich gerade eine goldene Generation erleben.“ Ein Raunen ging durch den Saal, als Kolkenbrock die Verpflichtung von Luca Terfloth, Mittelfeldakteur und Stammspieler des Oberligisten SV Sonsbeck, verkünden durfte (wir berichteten).

Dart-Stars zu Gast

Jubiläumsturniere Abseits vom Tagesgeschäft stehen eine Reihe von Jubiläumsveranstaltungen auf dem Programm. Den Auftakt macht die Steel-Dart-Abteilung, die sich am 17. April ab 13 Uhr in der Gaststätte „Zur Eiche“ vorstellen möchte. Als Gäste werden die Dart-Größen und WM-Teilnehmer Florian Hempel sowie Max „Maximiser“ Hopp erwartet. Weiter geht es am 17. Mai mit einem Einladungsturnier der Tischtennis-Abteilung in der Großraumsporthalle in Alpen.

Sportfest & Fußballspiele Leichtathletik-Begeisterte sollten sich den 29. Juni notieren, dann findet ab 11 Uhr ein offenes Sportfest statt. Freundschaftsspiele der ersten Fußball-Mannschaft gegen den SV Budberg und des Frauen-Teams gegen SV Brünen II (beide am 4. Juli), Partien der E- F- und G-Jugend, das Match der Alten Herren gegen die Oberhausen All Stars (5. Juli) sowie der JSG Alpen-Menzelen-Veen und der zweiten Mannschaft am 6. Juli sind weitere Highlights im Jubiläumsjahr.

Aktionstag Absoluter Höhepunkt wird der große Aktionstag am 5. Juli mit Bubble-Ball, Disc-Golf, Fußball-Dart, einem Fitness-Test für alle, dem Ganzkörper-Workout und vielen weiteren Mitmachangeboten. Ab 19 Uhr geht dann bei der Open-Air-Jubiläums-Party zur Musik der Oberhausener Cover- und Rockband „Mottek“ so richtig die Post ab. Und natürlich darf Thomas Plonka an diesem Tag nicht fehlen. Er singt das von ihm geschriebene Klublied „SV Menzelen, mein Verein“.