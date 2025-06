SV Menzelen feiert 100-jähriges Bestehen

Das Jahr 2025 hat für den Sportverein Menzelen eine ganz besondere Bedeutung. Denn in 2025 feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. „100 Jahre — unvorstellbar“, sagte bei der Begehung der Platzanlage an der Neue Straße 2 in Menzelen-Ost, der zweite Vorsitzende des Vereins, Christian Maikamp, erfreut.

Zwei Events hatten schon eine große Anziehungskraft auf die Besucherinnen und Besucher. Und die kamen nicht nur aus Menzelen. Ausverkauftes Haus konnte gemeldet werden, als im April zwei deutsche Dartprofis ein Stelldichein hatten in der Gaststätte Zur deutschen Eiche, die auch Trainings- und Spielstätte der Steel-Dartsmannschaft des SV Menzelen ist. In der Sporthalle gab‘s danach im Mai ein Tischtennisturnier — auch hier waren die Besucherinnen und Besucher sowie Spielerinnen und Spieler höchst interessiert. Doch es ist genau dieser Rückhalt, der den Verein stärkt; die Menzelener schätzen das sportliche Angebot vor der Haustür sehr. „Mit unserem Jubiläumsprogramm möchten wir etwas zurückgeben. Für unsere Vereinsmitglieder wie auch für unsere zahlreichen Gäste“, sagt der zweite Vorsitzende.

So besonders wie die mächtige Zahl „100“ soll auch das Jubiläumsjahr werden. Dafür hat der Verein einige Bonbon-Veranstaltungen geplant oder bereits erfolgreich organisiert. „Es ist einfach ein unfassbar schönes Vereinsleben“, lobt Maikamp und betont: „Alle packen mit an, damit unser Jubiläum etwas Besonderes wird.“

Allerhand zu tun gibt es im Vorfeld für die kommenden Veranstaltungen. Doch das mache das Orga-Team gerne. Los geht es mit einem offenen Leichtathletik-Sportfest am Sonntag, 29. Juni, ab 11 Uhr. Dann folgt von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Juli, das große Jubiläumswochenende. Neben verschiedenen Fußballspielen wird es täglich ein buntes Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene geben. Freitag, 4. Juli, spielt die 1. Mannschaft gegen den Landesligisten SV Budberg und die Damen-Mannschaft gegen den SV Brünen. Am Samstag, 5. Juli, finden vormittags diverse Jugendfußballspiele statt. Gegen 13.30 Uhr startet der Empfang für geladene Gäste. Im Anschluss daran, gegen 14.30 Uhr, spielt die Alte-Herren-Mannschaft gegen die von Rot-Weiß Oberhausen. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Maikamp.

Ab 19 Uhr findet auf dem Gelände des Sportplatzes die große Jubiläumsparty mit Live-Musik der Band „Mottek“ aus Oberhausen, sowie den „Special Guests“ Anne Mosters, Pommes Plonka & DJ Jörg statt. Karten erhält man unter: www.sv-menzelen1925.de .

„Am Sonntag, 6. Juli, findet neben diversen Jugendfußballspielen und einem Spiel der 2. Mannschaft gegen den SV Büderich II ab 11 Uhr ein Frühschoppen statt, der musikalisch durch den Musikverein Menzelen begleitet wird“, so der zweite Vorsitzende.

Dass mit Gründung des Vereins am 4. April 1925 der Grundstein gelegt wurde für eine erfolgreiche sportliche Vereinsgeschichte, ahnte damals natürlich noch niemand. Doch schon damals war die Leidenschaft für den Sport ungebrochen vorhanden. Als „DJK Harald Menzelen“ aus einem Straßenfußballclub gegründet, begann in schwierigen und entbehrungsreichen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg der Spiel- und Trainingsbetrieb. „Damals spielte man noch auf landwirtschaftlichen Flächen“, verrät Maikamp. Die Spieler nahmen billigend die „frische Landluft“ der gedüngten Felder in Kauf und mussten sogar als Gegenleistung für die Nutzung noch auf den Höfen der Bauern unentgeltlich arbeiten. Doch was tut man nicht alles für den geliebten Sport.

Im September 1925 fand das erste organisierte Fußballspiel gegen DJK Hildebrand Straelen statt. Ein Jahr später in 1926 wurde der erste „richtige“ Fußballplatz errichtet und mit einem Spiel gegen Rheintreu Lüttingen eingeweiht. „Umkleidekabinen gab es noch nicht, man zog sich beim Bäcker Maas oder in der Gaststätte Hofacker um“, sagt der zweite Vorsitzende. Im Jahr 1934 wurde der Sportverein aus politischen und konfessionellen Gründen umstrukturiert: Die DJK wurde aufgelöst und der Verein trat fortan unter dem neuen Namen SV Menzelen 1925 dem Westdeutschen Fußballverband bei.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der Wiederaufbau und die Fußballmannschaften spielten wieder erfolgreich in den Kreisligen mit. Kreativ bleiben mussten die Sportfreunde aber immer. Trotz fehlender öffentlicher Verkehrsmittel und kaum vorhandener privater Fahrzeuge, fand man immer Lösungen, zu Auswärtsspielen zu gelangen – notfalls gab es gemeinsame Fahrten auf Lastwagen.

Jugendarbeit entwickelt sich

„Bis zum Neubau der Sportanlagen 1968 auf dem heutigen Gelände spielten nicht nur die 1. und 2. Mannschaft immer wieder erfolgreich in den Kreisligen, auch die mittlerweile angelaufene Jugendarbeit trug Früchte und vor allem die A-Jugend machte in dieser Zeit von sich reden“, heißt es dazu in der Vereinschronik. Dann begann sich der Verein auch für andere Sportarten zu öffnen. 1968 wurde sowohl die Leichtathletik- als auch die Tischtennis-Abteilung gegründet, die schnell, besonders kreisweit, erfolgreich war. Schon damals gab es auch die ersten Breitensportgruppen mit Gymnastik und Hobby-Volleyball. „Nachdem 1971 die Sporthalle eingeweiht wurde, konnte der gesamte Sportbetrieb auf dem Gelände in der Neue Straße stattfinden“, sagt Christian Maikamp. 2008 sei dann die heutige Breitensportabteilung gegründet worden. Sie umfasst Gymnastik, Volleyball aktuell auch Kinderturnen, Eltern-Kind-Turnen, Ganzkörperfitness und Steel-Darts. Nach der Tang-Soo-Do-Abteilung (1990-2005), war der SV Menzelen von 2010 bis 2018 auch Heimat der Judo- und Karate-Abteilung.

Der 1. Mannschaft der Tischtennis-Abteilung gelang 2001 bis 2006 der Durchmarsch in die Verbandsliga, jedoch folgte 2007 der direkte Abstieg mit Neuanfang in der Kreisliga.

Durch die große Unterstützung von Sponsoren, der Gemeinde Alpen und viel Muskelkraft der Vereinsmitglieder wurde die Sportanlage seit Beginn der 2000er-Jahre sukzessive modernisiert. 2000 wurde das Vereinsheim errichtet, 2004/2005 folgte das dringend benötigte Kunstrasenkleinspielfeld zur Erweiterung der Trainingsmöglichkeiten. Dann ging es Schlag auf Schlag. 2010 wurde die komplette Sporthalle saniert; 2013 als größtes bisheriges Projekt in der Vereinsgeschichte der Kunstrasenplatz mit Leichtathletikanlage errichtet.

„Aufgrund mangelnder Kapazitäten bei den Umkleiden wurde 2018 eine weitere Umkleidekabine nebst Duschen errichtet. Hiermit wurde auch direkt der Bau einer Platzwartwohnung umgesetzt“, sagt Maikamp. Und mittels Förderung der Leader-Region Niederrhein konnte 2023 ein Wetterunterstand erbaut werden, „um Zuschauer auch bei widrigen Bedingungen „trocken“ unterzubringen.“

Sportlicher Höhepunkt der jüngsten Vergangenheit war nach 41 Jahren Abstinenz in der Saison 2023/24 der lang ersehnte Aufstieg der 1. Fußballmannschaft in die Kreisliga A, in der sie sich nach hartem Kampf gegen den Abstieg auch in der kommenden Saison bewähren kann. „Ein schönes Geschenk zum Vereinsjubiläum“, betont Maikamp.