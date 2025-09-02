SV Menzelen ballert sich zum Traumstart

Der SV Menzelen ist perfekt in seine zweite A-Liga-Saison gestartet. Nach dem 7:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger GSV Moers II grüßt die Mannschaft von Frank Griesdorn vom zweiten Tabellenplatz und ist eines von drei Teams, das die volle Punktzahl einfahren konnte. Der Sportliche Leiter, Michael Kolkenbrock, nennt die Gründe für den Traumstart.

4:1 beim SV Millingen, 3:0 gegen den Büdericher SV und ein 7:1-Kantersieg beim GSV Moers II – der SV Menzelen hat seine Ambitionen zum Auftakt in die neue Saison der Kreisliga A mit drei klaren Siegen direkt unterstrichen. Luca Terfloth (18.), ein Dreierpack von Mario Alkämper (22., 24., 51.), Fabio Keisers (57.) und ein Doppelpack von Robin Brüggen (73., 83.) sorgten für den nächsten Dreier. Naim Aziz Hajjaoui erzielte für die Mannschaft des ehemaligen Borth-Trainers Patrick Heydrich das zwischenzeitliche 1:6.

Michael Kolkenbrock kann dieser Tage kaum glücklicher sein, da auch sein Herzensverein, der FC Schalke 04, in der zweiten Bundesliga perfekt aus den Startlöchern kam. „Fußballerisch läuft es also in allen Belangen“, scherzt der Sportliche Leiter,ohne sich zum frühen Zeitpunkt von der Tabelle blenden lassen zu wollen.

„Wir bleiben alle schön auf dem Teppich und genießen die Momentaufnahme. Die letzten beiden Siege waren souverän, in Millingen war es phasenweise knapp. Wir wollten mit sieben Punkten starten. Dass es neun sind, ist umso schöner. Jetzt können die Spitzenspiele kommen. Wir haben schon gutes A-Liga-Niveau gezeigt“, so Kolkenbrock.

Spitzenspiele

Neben den Grün-Weißen stehen auch der Spitzenreiter SV Budberg II und der TV Asberg bei neun Zählern. Gegen den SVB kommt es am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) auf heimischer Anlage zum ersten Gipfeltreffen, ehe es eine Woche später zu einem der Aufstiegsfavoriten nach Lüttingen geht. Nach dem Derby gegen Alpen wartet im Pokal der SV Schwafheim.

Michael Kolkenbrock erläutert: „Der September wird knüppelhart. Nach der Standortbestimmung werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Wichtig ist, dass wir jetzt ganz entspannt und ohne Druck antreten können.“

Gamechanger Terfloth

Mit der Verpflichtung von Luca Terfloth vom SV Sonsbeck sorgten die Menzelener im Sommer für Aufsehen. Der langjährige Oberligaspieler stieg direkt zum Vize-Kapitän auf, erzielte schon zwei Treffer und stellte seine Qualitäten sofort unter Beweis. „Terry leitet die ganze Mannschaft, räumt alles weg, hat das Auge und macht das Spiel ruhig“, lobt Kolkenbrock. „Genau das hat uns im ersten Jahr gefehlt. Er hält den Ball, entscheidet über das Tempo und gibt Kommandos. Das hebt unser Spiel um eine Klasse höher.“

Bangen um Timm

Auch der zweite Neuzugang Marcel Timm kommt immer besser zurecht. Der 28-jährige, frühere Xantener hat die Rückstände nach einem Jahr Fußballpause gut aufgeholt. „Auch er wird immer wichtiger und bringt viel Spielintelligenz mit“, sagt der sportliche Leiter. Am Sonntag in Moers bekam der Defensivmann einen Tritt ab und musste zur Pause ausgewechselt werden. Noch ist offen, ob Timm am Wochenende wieder mitmischen kann.

Mit Felix Gellings und Jan Mosters haben die Menzelener zudem zwei A-Junioren zu Frühsenioren erklärt. „Beide schnuppern rein und sind schon jetzt eine Bereicherung als Ergänzungsspieler. Jan bringt viel körperliche Präsenz mit, er wird seinen Weg bei uns gehen“, ist sich Kolkenbrock sicher.

Wechsel-Stunk abgehakt

Gerne hätten die Verantwortlichen vor dem Start mit Marvin Braun und Michael Jansen noch zwei weitere Xantener in die A-Liga gelotst. Doch der spielende Co-Trainer von Marcel Zalewski und der Torhüter entschieden sich trotz ihrer Zusage beim SV Menzelen für den Verbleib auf dem Fürstenberg.

Für Michael Kolkenbrock ist das Thema längst abgehakt. „Die beiden hätten uns sportlich mit Sicherheit weitergebracht. Aber ich möchte da kein Öl mehr ins Feuer gießen.“ Für den Sportlichen Leiter des Fußball-A-Ligisten geht‘s nun erst mal in den dreiwöchigen Sommerurlaub. Die Spitzenspiele des SVM muss der Schalke-Fan somit aus der Ferne verfolgen.