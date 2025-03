Der SV Menzelen kämpft um den Verbleib in der Kreisliga A. – Foto: Marcel Eichholz

SV Menzelen auf einmal Abstiegskandidat Kreisliga A Moers: Der Neuling muss nach einer Talfahrt um den Klassenerhalt bangen. Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter, echauffiert sich über das Verhalten des SV Orsoy. Welcher SVM-Spieler zu Borussia Veen wechselt.

Zum Ende der Hinrunde haben die A-Liga-Fußballer des SV Menzelen entspannt auf die Tabelle geschaut. Die gefährliche Zone schien weit weg. Das ist jetzt anders. Nach fünf sieglosen Partien mit vier Niederlagen steckt der Neuling mitten drin im Abstiegskampf. „Und jetzt kommen die Wochen der Wahrheit“, sagt Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter.

Am Sonntag, 15.30 Uhr, steht die Partie gegen den Vorletzten OSC Rheinhausen an, der erneut den Trainer getauscht hat. Auch beim SVM kündigt sich eine personelle Veränderung an, die für Gesprächsstoff innerhalb des Klubs sorgt. Ausfälle wiegen schwer

„In den vergangenen Wochen sind einige wichtige Stammspieler ausgefallen. Das konnten wir nicht auffangen. Dazu kam die fehlende Routine und Erfahrung. Die junge Truppe muss das erste Jahr in der A-Liga sportlich überleben, dann wird sie sich schnell weiterentwickeln“, so Kolkenbrock. Zu den torgefährlichsten Akteuren neben Robin Brüggen sowie Constantin van Elten gehört auch Tim Lange, dem in 17 Einsätzen neun Treffer gelangen. In der nächsten Spielzeit wird der 19-Jährige nicht mehr dem Kader angehören. Den Mittelstürmer zieht’s zum Nachbarn Borussia Veen. Kolkenbrock hat seine ganz eigene Meinung zu dem Wechsel: „Aus sportlicher Sicht kann ich Tims Entscheidung nicht nachvollziehen. Der Wechsel zu einem Bezirksligisten kommt viel zu früh. Ein weiteres A-Liga-Jahr würde ihm noch guttun.“ Lange ist bislang der einzige Sommer-Abgang des SVM. Derweil sei die Mannschaft von Frank Griesdorn bereit für den Abstiegskampf. Kolkenbrock: „Die Moral ist intakt. Alle, die laufen können, kommen zum Training. Teilweise sind 20 Mann auf dem Platz.“ Menzelen steht in der 20er-Gruppe auf Platz 16 mit 24 Punkten. Mitaufsteiger FC Rumeln-Kaldenhausen, einen Tabellenrang darunter zu finden, hat ebenfalls 24 Zähler auf die Habenseite gebracht. Platz 17 würde am Saisonende in die Relegation führen. Es sei denn, dass der TuS Xanten aus der Bezirksliga absteigt, dann müssen nicht direkt drei, sondern vier Mannschaften die A-Liga verlassen.