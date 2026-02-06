SV Melverode-Heidberg verpflichtet Abdifatah Saleebaan Ahmed

– Foto: Jens Grothe

Der SV Melverode-Heidberg kann im Winter seinen zweiten Neuzugang vermelden. Abdifatah Saleebaan Ahmed schließt sich ab sofort dem Verein an und verstärkt den Kader für die Rückrunde.

Der 19-Jährige wechselt aus der A-Jugend der SV Gartenstadt nach Melverode-Heidberg und trifft dort auf mehrere frühere Mitspieler aus gemeinsamen Jugendzeiten, was den Einstieg erleichtern dürfte. Ahmed gilt als ballsicherer und zweikampfstarker Akteur und bringt damit wichtige Voraussetzungen für den Übergang in den Herrenbereich mit.

Mit der Verpflichtung setzt der SV Melverode-Heidberg seinen eingeschlagenen Weg fort und arbeitet weiterhin gezielt an einer Verjüngung des Kaders.