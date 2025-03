SV Mehring: Dominik Messerer tritt zurück

Dominik Messerer begründete seinen Rücktritt: "In der Hinrunde mussten wir viel improvisieren und teilweise mehr als ein Dutzend Spieler kompensieren, wodurch die Trainingsbeteiligung nicht immer optimal war. Zudem kam es über das Jahr verteilt zu mehreren Urlaubsphasen, die die Arbeit zusätzlich erschwerten.“ Auch die Entwicklung in der Wintervorbereitung spielte bei seiner Entscheidung eine Rolle: „Trotz aller Bemühungen konnte die Mannschaft in der Wintervorbereitung auf die Rückrunde nicht so wachgerüttelt werden, wie es für einen Abstiegskampf in der Kreisliga notwendig ist. Dennoch wünsche ich der Mannschaft viel Erfolg in den anstehenden Spielen und dem Verein SV Mehring viel Glück in der Zukunft und bedanke mich für das Vertrauen.“ Einen besonderen Dank richtete Messerer an seinen Trainerkollegen Fabian Taube: „Zudem möchte ich mich bei meinem Trainerkollegen Fabian Taube für die vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit bedanken."

Für den Rest der Saison übernimmt nun Fabian Taube alleine die sportliche Verantwortung. Das vorrangige Ziel bleibt der Klassenerhalt. Die nächste Gelegenheit, wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib zu sammeln, bietet sich dem SV Mehring am kommenden Samstag. Dann gastiert das Team beim VfL Waldkraiburg, der ebenfalls im Tabellenkeller steht. Wie die Trainerkonstellation für die kommende Saison geregelt wird, bleibt vorerst offen. Dominik Messerer hingegen wird zur neuen Spielzeit die Verantwortung beim TSV Ulbering übernehmen.