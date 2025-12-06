SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 0 : 5

Doch der BBC ließ sich davon nicht beirren und zeigte eine beeindruckend geschlossene und konzentrierte Mannschaftsleistung.

Bereits nach nicht einmal einer Viertelstunde führte Burger BC 08 durch das 0 : 1 von Eddie Siebert (15.), wenig später legte Denis Neumann in der 27. Minute zum 0 : 2 nach. Nach der Halbzeitpause erhöhte Erik Teege unmittelbar mit dem Anstoßtor zum 0 : 3 (46.). In der Schlussphase sorgten Pascal Thiede mit dem 0 : 4 in der 84. Minute und ein unglückliches Eigentor von Elias Schadow in der 87. Minute für den deutlichen Endstand von 0 : 5.

Alle Mannschaftsteile arbeiteten heute hervorragend zusammen: Die Abwehr stand sicher, das Mittelfeld griff robust in die Zweikämpfe ein, kontrollierte das Spiel und schuf die Grundlage — und der Angriff nutzte seine Chancen entschlossen und eiskalt. Der BBC blieb geduldig, setzte körperlich und spielerisch nach und erspielte sich die Räume, um das 5 : 0 herauszuschießen.

Besonders hervorzuheben ist Torhüter Christoph Klötzer. In der 79. und 81. Minute hielt er zwei stark geschossene Elfmeter und bewahrte seine Mannschaft damit vor einem möglichen Gegentreffer. Dank seiner beiden Glanzparaden blieb die Null stehen und der klare Auswärtssieg wurde souverän und mit Klasse ins Ziel gebracht.

Mit diesem deutlichen Erfolg unterstreicht der Burger BC 08 nicht nur seine spielerische und kämpferische Qualität, sondern auch seine Breite und Stabilität als Mannschaft — ein klares Signal an die Konkurrenz und ein starkes Statement in Richtung Rückrunde.