SV Marzling: Dankbar für die Saison 2024/25

Im zweiten Durchgang schaltete Nandlstadt einen Gang runter - und der SV Marzling fokussierte sich fortan auf Schadensbegrenzung. Der größte Aufreger war ein Duffner-Kopfball, den der TSV allerdings von der Linie kratzte. Ansonsten erarbeiteten sich die Marzlinger leichte Feldvorteile, konnten daraus allerdings keine zwingenden Torchancen erarbeiten.



Gleich nach dem Schlusspfiff dankte der SVM seinem zahlreichen Anhang für die großartige Unterstützung. Zwar war man am Freitagabend dem TSV Nandlstadt in keinster Weise gewachsen, dennoch bleibt eine ordentliche Saison der Rot-Schwarzen in Erinnerung. Denn trotz vieler Widerstände aufgrund von Abwesenheiten (insbesondere durch mehrere Langzeitverletzte), sprang in der Endabrechnung ein beachtlicher Rang zwei für die Mannen von der Isar raus - und dafür gebührt den Kickern ein großes Lob!!



Der SV Marzling dankt dem FC Moosburg für die Ausrichtung, gratuliert dem TSV Nandlstadt zum Ligaverbleib und ist noch immer noch schwer beeindruckt von der Unterstützung durch den eigenen Anhang - von jung bis alt war es grandios, so viele bekannte Gesichter vor Ort angetroffen zu haben. Euch allen eine erholsame Sommerpause!



SVM:

Brand - Kleidorfer (46. Schwager), Wörle (78. Baumgartner), Kollmannsberger (78. Reiter), S. Sen - P. Arévalo-Hölscher, M. Frank (19. Spielvogel) - Wohner, Duffner, Herrmann (78. Seiler) - Sökülmez



Kader: Mergenthaler, Eichenlaub, Gaudermann, Schickaneder, Mäuer, Aubele // Dörfert, Hartl, Stamin, Steinbrecher, Wagner



Trainer: Jürgens, Paukner



Torwart-Trainer: Mergenthaler



Abteilungsleitung: Haas, B. Soller



Physio: Landesberger



SV MARZLING. Unser Verein.