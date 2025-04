SV Marschalkenzimmern und SV Gündringen müssen alles riskieren

---

Der SV Gültlingen will sich gegen das Tabellen-Schlusslicht aus Marschalkenzimmern keine Blöße geben und den Aufwärtstrend fortsetzen. Mit einer Heimbilanz, die durchaus überzeugen kann, sind die Gastgeber auf den sicheren Weg in die obere Tabellenhälfte angewiesen. Marschalkenzimmern dagegen steckt tief im Abstiegssumpf und muss dringend punkten, wenn noch Hoffnung auf den Klassenerhalt bestehen soll. Ein Spiel, in dem Gültlingen als Favorit ins Rennen geht, doch die Gäste können sich darauf verlassen, dass sie alles auf eine Karte setzen werden.

