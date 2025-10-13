SV Marienstein II und VfB Mörnsheim trennen sich 1:1-Unentschieden SV Marienstein II gegen VfB Mörnsheim 1:1 Verlinkte Inhalte AK Süd Mörnsheim Marienstein II

Das Spiel zwischen dem SV Marienstein II und dem VfB Mörnsheim endete mit einem 1:1-Unentschieden. In der ersten Halbzeit war kaum etwas zu sehen – beide Defensivreihen standen äußerst kompakt und neutralisierten die Angriffe der jeweiligen Gegner. Von gelungenen Spielzügen nach vorne war wenig zu beobachten. Besonders der VfB konnte aus seinen zahlreichen Standardsituationen kein Kapital schlagen.

Das erste Tor des Spiels fiel erst in der 67. Spielminute zugunsten der Gastgeber. Bittl Johannes sorgte für die 1:0-Führung für den SV Marienstein II. Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften bis zum Schluss. In der 88. Minute war es dann Schmidt Manuel, der nach einer Flanke von Spielertrainer Köhler Mike per Kopf den Ausgleich erzielte – 1:1.

Die Gastgeber mussten sich in diesem intensiven Spiel mit insgesamt sechs gelben Karten auseinandersetzen. Besonders in der zweiten Halbzeit ging es ordentlich zur Sache, als vier Karten verteilt wurden und das Spiel dadurch an Härte und Intensität zunahm. Der VfB Mörnsheim kann somit wieder nicht gewinnen und holt aus den letzten vier Spielen lediglich drei Punkte. Ein weiterer Rückschlag für die Mannschaft, die nun dringend wieder auf die Erfolgsspur finden muss.