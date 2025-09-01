SV Marienstein II – SG Auernheim / Wettelsheim II

Die Heimelf kam dabei optimal in die Partie und ging gleich mit dem ersten gelungenen Aktion inFührung, Jakob Forster verwandelte dabei völlig freistehend eine Hereingabe problemlos.

Auch danach war Marienstein besser in der Partie, vergaben jedoch ihre zahlreichen Chancen allesamt. Die Gäste mühten sich zwar kamen jedoch nie richtig durch und hatten somit in der ersten Halbzeit kaum eine Gelegenheit den Spielstand wieder auszugleichen.



Die SG kam dann mit zwei Wechseln zur Pause offensiver in die zweite Halbzeit und versuchte zum Ausgleich zu kommen, man war nun auch etwas besser im Spiel. Das Ganze ging bis zur 60 Minute, Jonas Ferstl nutzte nun eine der Chancen der Heimelf und erhöhte auf 2:0.

Damit ging bei den Gästen gar nichts mehr und Andreas Knör per Elfmeter sowie Johannes Bittl schraubten den Spielstand innerhalb von zwei Minuten auf 4:0 nach oben. Kurz darauf erhielt auch die SG noch einen Elfmeter, aber zu allem Überfluss verschoss Kapitän Andreas Brückel auch diesen und so war die große Chance zum Ehrentreffer vertan.

Mit der letzten Aktion der Partie erzielte Tobias Fürsich bereits in der Nachspielzeit noch das 5:0 und damit den Endstand, der auch in dieser Höhe in Ordnung ging.



Die SG verlor somit zum ersten mal in der noch jungen Saison und das völlig verdient, gegen den noch Verlustpunktfreien Spitzenreiter aus Nennslingen und Bergen muss hier in der kommenden Woche eine deutliche Steigerung her um nicht gleich die nächste Niederlage folgen zu lassen.

Die Mariensteiner Reserve hingegen hat sich mit dem dritten Sieg im fünften Spiel im vorderen Mittelfeld festgesetzt und kann damit entspannt in die nächsten Spiele gehen.

MS