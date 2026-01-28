SV Marhorst startet in die Wintervorbereitung

– Foto: Volkhard Patten

Der SV Marhorst beginnt Anfang Februar mit der Wintervorbereitung in der Kreisliga Diepholz. Neben den ersten Trainingseinheiten sind vier Testspiele gegen Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen geplant.

Der Auftakt erfolgt am Montag, den 02.02., um 19:30 Uhr auswärts beim VfL Oythe II. Am Sonntag, den 08.02., gastiert der SV Marhorst um 15:00 Uhr beim FC Sulingen. Es folgt am Donnerstag, den 12.02., um 19:30 Uhr das Auswärtsspiel beim TuS Sudweyhe. Den Abschluss der Testspielphase bildet die Partie am Samstag, den 21.02., um 14:00 Uhr beim SSV Pr. Ströhen.

Mit den Begegnungen soll die Mannschaft schrittweise an die Wettkampfform herangeführt werden. Zuschauer sind bei allen Spielen willkommen.