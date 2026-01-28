SV Maierhöfen/Grünenbach: "Wollen die Leistungen bestätigen"

Früher Start und Trainingslager als Impulsgeber



Die Vorbereitung auf die Rückrunde hat beim SV Maierhöfen/Grünenbach am 22.01.2026 begonnen. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt, denn am 22.02.2026 steht bereits das erste Punktspiel an. Geplant sind vier Vorbereitungsspiele sowie ein dreitägiges Trainingslager, das der Verein schon länger nicht mehr gemacht hat. Zufriedenheit mit dem bisherigen Saisonverlauf



Alexander Odemer zieht ein positives Fazit der Hinrunde. „Mit dem Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden“, sagt der Trainer. „Unser Ziel war, und ist es immer noch, nicht abzusteigen.“ Dass die Mannschaft aktuell auf Platz drei steht, führt Odemer auf mehrere Faktoren zurück. „Aufgrund einer guten Vorbereitung mit wenig Urlaubern und wenig verletzten Spielern stehen wir momentan auf Platz 3.“ Gleichzeitig warnt er vor zu großer Sicherheit: „Da die Liga, wie jedes Jahr, sehr ausgeglichen ist, kann es in der Rückrunde allgemein noch viele Überraschungen geben.“

Mit 33 Punkten aus 17 Spielen liegt der SV Maierhöfen/Grünenbach hinter dem SV Oberzell und der SGM Unterzeil/Seibranz in unmittelbarer Schlagdistanz zur Spitze.

Jugend und Kaderbreite als Schlüssel



Besonders zufrieden zeigt sich der Trainer mit der Entwicklung des Kaders. „Mit Felix Einsle hat im Sommer ein wichtiger Spieler aufgehört, den wir aber gut ersetzen konnten.“ Gleichzeitig wurde der Kader gezielt verbreitert. „Mit 2 Spielern, die aus der A-Jugend kamen und weiteren Spielern, die noch in der A-Jugend spielen dürfen und immer wieder ihre Einsätze bekamen, sind wir in der Breite des Kaders noch stärker geworden.“

Auch die defensive Stabilität hebt Odemer hervor: „Wir sind in der Vorrunde auch defensiv besser gestanden und haben 8 x zu Null gespielt, was es in der Vergangenheit nicht gegeben hat.“ Feinschliff statt grundlegender Probleme



"Probleme hatten wir keine", sagt Odemer. Dennoch identifiziert er einen klaren Ansatzpunkt für die Rückrunde: „Wo wir uns in der Rückrunde verbessern können, ist in der Chancenverwertung.“