SV Maierhöfen/Grünenbach gewinnt Topduell, SV Vogt trumpft auf

Die Gastgeber aus Bad Waldsee erwischten einen Traumstart: Bereits in der 11. Minute brachte Max Wiest sein Team in Führung. In der 33. Minute traf Noah Hecht zum 1:1-Ausgleich und brachte sein Team zurück in die Partie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Jonathan Knoll das nächste Ausrufezeichen: In der 45. Minute traf er zur erneuten Führung – 2:1 für Bad Waldsee zur Pause. In der 51. Minute bot sich Bergatreute die Chance zum Ausgleich, als Noah Hecht per Foulelfmeter antrat, verschoss aber. Nur zwei Minuten später machte Hecht seinen Fehler wieder gut: In der 53. Minute erzielte er den 2:2-Ausgleich. Es blieb beim 2:2.

Der SV Maierhöfen/Grünenbach setzte sich durch. In einem intensiven und von Taktik geprägten Spiel setzte Tobias Prinz in der 72. Minute den entscheidenden Treffer. Der SV Oberzell versuchte bis zuletzt, den Ausgleich zu erzwingen, blieb aber glücklos im Abschluss. ---

Der FC Leutkirch musste gegen die TSG Ailingen eine bittere Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Nico Di Leo brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Marvin Ringer in der 51. Minute ausgleichen konnte. Doch in der 90. Minute sorgte Hakan Dogan mit seinem Tor für einen umjubelten Auswärtssieg der Gäste. ---

Der SV Vogt zeigte sich in überragender Form und dominierte gegen den FV Ravensburg II über weite Strecken. Manfred Kraus traf in der 18. und 23. Minute doppelt, bevor Fabian Elshani kurz vor der Pause in der Nachspielzeit auf 3:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Manfred Kraus in der 62. Minute auf 4:0. Der Ehrentreffer für die Ravensburger gelang Philip Zimmermann in der 71. Minute, ehe Luis Heilig in der 81. Minute den klaren 5:1-Endstand herstellte. ---

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer bei der Partie der SGM Unterzeil/Seibranz gegen den SV Weingarten. Die Gäste legten mit Treffern von Oleksander Prus (20. Minute) und Marcel Striegel (34. Minute) vor. Chris Widler verkürzte in der 39. Minute, doch direkt nach der Pause stellte Marcel Bachhofer in der 46. Minute den alten Abstand wieder her. Noah Roggors brachte die Hausherren in der 64. Minute noch einmal heran, bevor Sviatoslav Melnyk (71. Minute) und Santino Reinhardt (86. Minute) den Auswärtssieg für den SV Weingarten perfekt machten. ---

Der TSV Eschach kämpfte sich nach frühem Rückstand zurück. Niklas Marschall brachte den TSV Meckenbeuren bereits in der 5. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Pascal Ungemach in der Nachspielzeit aus. In der 54. Minute markierte Max Bröhm das entscheidende 2:1. Die Partie wurde in der Schlussphase hitzig, als Noah Uebelacker in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Doch Eschach behielt die Nerven und verteidigte den Sieg. ---

Der VfL Brochenzell setzte sich in einem umkämpften Duell knapp gegen den FC Dostluk Friedrichshafen durch. Benedict Schwier traf in der 45. Minute zur Führung, die Jonas Gottuk in der 72. Minute auf 2:0 ausbaute. Der Anschlusstreffer von Tayfun Eköz in der 87. Minute machte es noch einmal spannend, doch der VfL brachte den Sieg über die Zeit. ---

Andreas Rock brachte den Aufsteiger schon in der 5. Minute in Führung, ehe Luis Fleck in der 12. Minute nachlegte. Paul Oelhaf erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 3:0. In der 78. Minute gelang Mirco Basic noch der Anschlusstreffer für den TSV Tettnang, doch Aichstetten ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich den dritten Sieg im dritten Spiel.

