Allgemeines
– Foto: Daniel Eckel

SV Maierhöfen bleibt Spitzenreiter, sieben Tore in Leutkrich

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 6. Spieltags 

Der 6. Spieltag der Bezirksliga Bodensee hatte alles zu bieten: klare Favoritensiege, ein Offensivspektakel und ein dramatisches Finish. Der SV Maierhöfen/Grünenbach behauptete mit einem 3:1 in Bad Waldsee die Tabellenführung, während der SV Oberzell beim 2:1 gegen den FV Ravensburg II nachlegte. Der SV Weingarten meldete sich mit einem furiosen 6:1 in Leutkirch eindrucksvoll zurück. Zudem sorgte die SGM Unterzeil/Seibranz mit dem 4:2 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen für den ersehnten Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

---

Fr., 05.09.2025, 18:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
0
2
Abpfiff

Die Begegnung zwischen dem SV Aichstetten und der TSG Ailingen war von Beginn an von großem Einsatz geprägt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Dean Fiegle die Gäste in der 54. Minute in Führung. Aichstetten versuchte daraufhin alles, um noch den Ausgleich zu erzwingen. In der Schlussphase sorgte Marcel Bürgin in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
2
1
Abpfiff

Der SV Oberzell hat den zweiten Sieg in Folge geholt und das Derby für sich entschieden. Jascha Fiesel (44.) brachte den Favoriten vor der Pause in Führung, Simon Roth erhöhte auf 2:0. Der Anschlusstreffer für Ravensburg II fiel in der 92. Minute durch Erijon Abdija, reichte aber nicht mehr für eine Wende. Damit hält Oberzell mit 15 Punkten direkten Anschluss an Tabellenführer Maierhöfen, während Ravensburg II mit vier Zählern auf Platz 14 feststeckt.

---

Gestern, 15:00 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
1
6
Abpfiff

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Leutkirch, bei dem der SV Weingarten seine Offensivqualitäten eindrucksvoll ausspielte. Robin Siegel (13., 54.), Marcel Striegel (39., 67.), Max Bölle (78.) und ein weiterer Treffer (80.) ließen die Gäste jubeln, während Michael Koch (17.) für Leutkirch traf. Für die Gastgeber war es die vierte Niederlage im sechsten Spiel, womit sie bei sechs Punkten verharren. Weingarten dagegen schraubte sein Konto auf acht Zähler und steht nun auf Rang sieben.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
4
2
Abpfiff

Im direkten Kellerduell gab es vor 150 Zuschauern einen Befreiungsschlag für die SGM Unterzeil/Seibranz. Semih Deniz (13.) brachte Dostluk früh in Führung, doch Leonard Maucher (45.+1) konnte diese ausgleichen. Dobrisav Sijakovic traf per Elfmeter (46.) zur erneuten Führung für die Gäste, Leonard Maucher glich postwendend zum 2:2 aus. Der entscheidende Siegtreffer gelang Leonard Maucher mit seinem dritten Tor in der 86. Minute. Colin Ammann (Dostluk) sah noch wegen Tätlichkeit (74.) die Rote Karte sah. Während Unterzeil/Seibranz auf vier Punkte kletterte, bleibt Dostluk mit null Zählern und 4:18 Toren abgeschlagen Letzter.

---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
1
3
Abpfiff

Der SV Baindt setzte seine starke Serie auch in Meckenbeuren fort und gewann auswärts souverän. Zwei frühe Treffer (3., 7.) stellten die Weichen, ehe Jan Mathis (86.) für Meckenbeuren verkürzte. Doch in der Nachspielzeit fiel das 1:3 (90.+1), womit der Widerstand gebrochen war. Baindt festigte damit Rang vier mit zwölf Punkten, während Meckenbeuren mit acht Zählern Platz acht belegt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
2
3

Ein packendes Duell lieferten sich Bergatreute und Tettnang, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Noah Hecht brachte Bergatreute mit einem Doppelpack (7., 27.) zweimal in Führung, doch Nils Maurer (17., 90.+1) und Hakan Fil (89., Foulelfmeter) drehten die Partie. Bergatreute kassierte so die dritte Niederlage und verharrt bei vier Punkten. Tettnang kletterte nach dem wichtigen Auswärtssieg auf sieben Zähler und belegt nun Rang 11.

---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
1
3
Abpfiff

Der Tabellenführer aus Maierhöfen ließ sich auch in Bad Waldsee nicht stoppen. Ein Eigentor von Tom Senger (7.) leitete den Erfolg ein, Pascal Stokic (16., Foulelfmeter) glich zwar aus, doch Philipp Greiter (21., 66.) sorgte mit zwei Treffern für die Entscheidung. Vor 220 Zuschauern blieb Maierhöfen damit auch im sechsten Spiel ungeschlagen und behauptete Rang eins mit 16 Punkten. Bad Waldsee dagegen bleibt mit zwei Zählern Vorletzter und wartet weiter auf den ersten Sieg.

---



Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
19:00




