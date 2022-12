SV Lürrip: Zwei Nackenschläge zum Jahresende Die Lürriper stehen gegen VfB Uerdingen kurz vor dem zweiten Saisonsieg – und verlieren doch mit 1:2.

Bittere Schlussphase

„Wir werden hoch verteidigen, höher als sonst. Und dann mutig nach vorne spielen und so Chancen kreieren. Wir haben uns einiges zurechtgelegt für das letzte Spiel des Jahres. Wir werden gewinnen“, meinte Lürrips Interimstrainer Dario Cancian vor dem Anpfiff. Und so selbstbewusst trat sein Team, das mit einem klassischen Libero startete, dann auch auf, übernahm von Beginn an das Zepter. Gegner Uerdingen fand hingegen kaum ins Spiel. Lürrips Yilmaz Topcu peilte bereits in der zweiten Minute das Uerdinger Gehäuse an, schoss aber drüber. Wenig später mussten die Hausherren eine Schrecksekunde überstehen, als ein Krefelder vom Mittelkreis den Ball über den zu weit vorne postierten Torhüter Jonas Derrix schoss, dieser aber im Rückwärtslaufen gerade noch so den Einschlag verhindern konnte. In der 22. Spielminute belohnte sich Lürrip für den bis dato beherzten Auftritt und ging durch Lukas Wieser mit 1:0 in Führung. In der Folge versäumten es die Hausherren allerdings, höher in Führung zu gehen, und ließen zu viele Chancen ungenutzt. Hier machte sich das Fehlen des gesperrten Goalgetters Michael Bohnen bemerkbar.