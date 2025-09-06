SV Lürrip will frühe Saisonkrise beenden

Für den SV Lürrip ist der Start in die Bezirksliga nach dem Aufstieg mächtig schiefgegangen. Damit ist die Euphorie des dominanten Aufstiegs nach der A-Liga-Saison erst mal verpufft. Beim 2:9 am Sonntag gegen Fortuna Dilkrath zahlte der SV Lehrgeld. Und auch dem Erfolgstrainer Dario Cancian gab das zu denken: „Die Enttäuschung war groß nach dem 2:9. Wenn du unten drinsteckst nach zwei Klatschen, bekommst du Zweifel.“

Drei Niederlagen aus drei Spielen, letzter Platz mit einem Torverhältnis von 5:18. In den Spielen gegen Dilkrath und TSV Bockum (1:6) präsentierte sich der SV kaum ligatauglich. Nur bei der 2:3-Niederlage im Derby gegen Sportfreunde Neuwerk war Lürrip auf Augenhöhe: „Da haben wir über 90 Minuten gut verteidigt, ein Tor fiel nach einer Ecke und eines nach einer Einwurfaktion“, sagt Cancian. Neuwerk selbst schoss erst kurz vorm Schlusspfiff das Siegtor. Hinterher habe ihm Neuwerk-Coach Dony Karaca bescheinigt, dass auch die Lürriper den Punktgewinn verdient hätten. „Wir haben den Qualitätsnachweis geliefert“, betont Cancian.

Anders lief es gegen Dilkrath. Zur Halbzeit stand es bereits 1:4. „Direkt nach der Pause machen wir das 2:4, dann kommt Hoffnung auf. Doch dann bekommen wir den Rückschlag zum 2:5 und fallen dann auseinander“, berichtet der Trainer. Zu allem Überfluss sah Mike Wieser wegen Beleidigung in der 72. Minute auch noch die Rote Karte. In Unterzahl kassierte Lürrip noch weitere vier Tore.

Nach dem Spiel suchte Cancian zunächst mit seinen Führungsspielern Silvio Cancian und Michael Bohnen das Gespräch, war verunsichert, ob der bestrittene Weg noch der richtig sei: „Wir haben uns tief in die Augen geschaut und darüber gesprochen, was nicht gut läuft“, sagt Cancian. Die Mannschaft jedenfalls habe trotz der Ergebnisse ganz hinter dem Trainerteam gestanden. Auch bei einem Gespräch mit dem Vorstand habe man Cancian und Team den Rücken gestärkt. „Da war wichtig, dass wir uns mal die Meinung gesagt haben“, betont der Trainer.

Schon die Vorbereitung lief nicht nach Wunsch für Lürrip. Aus acht Testspielen konnte der SV nur zwei Siege mitnehmen, es gab Verletzungsprobleme und auch in der Transferphase lief nicht alles nach Wunsch. Trainingsfleiß und Disziplin, auch daran habe es seither gehapert. Positiv in dieser Zeit: Gegen Landesligist Victoria Mennrath gab es ein ordentliches 0:0, da habe man gezeigt, dass man in der Lage sei „Spiele zu gestalten“. „Wir wollen, dass diese tollen letzten zwei Jahre nicht verpuffen. Aber wir dürfen jetzt auch nicht in Panik verfallen“, sagt Cancian. Nach nur vier Niederlagen in zwei Saisons müsse das Team den Umgang mit Misserfolg auch erst wieder lernen.

Hoffen auf Rückkehrer

Cancian hofft, dass mit der Rückkehr von Bohnen und einem Bruder Silvio nun mehr Stabilität in die Mannschaft zurückkehrt. Bohnen fehlte nämlich gegen Dilkrath wegen einer Gelb-Roten Karte, die er beim 2:1-Sieg im Kreispokal gegen Blau-Weiss Meer gesehen hatte. Und Cancian muss sogar noch eine Sperre aus der Vorsaison absitzen, absolvierte in dieser Saison noch gar kein Liga-Spiel. Beide haben Bezirksliga-Spiele in dreistelliger Zahl gespielt und entsprechend Erfahrung. „Sie fehlen dann schon sehr, zusammen mit dem ein oder anderen Verletzten und den Abgängen, die wir hatten“, sagt Cancian.

Nikola Kalchev, Mirko Subasic und Tobias Busch gehörte zu den kaum ersetzbaren Schlüsselspielern unter den Abgewanderten. Mit Mehmet Ilgörmez habe man einen tollen Neuzugang, der aber noch Zeit brauche, um volle Leistung zu zeigen, ebenso Vadim Shkolnik (kam von Red Stars). Und der Top-Torjäger der Vorsaison mit 28 Treffern, Harith Jargavani, habe seine Ausbildung begonnen und habe daher kaum noch Zeit zu trainieren. All das wirkt sich auf die Lürriper Spielstärke aus.

Cancian ist aber weiterhin von der Qualität der Mannschaft überzeugt. „Wir müssen jetzt enger zusammenrücken, aufs Verteidigen konzentrieren und andere Tugenden in den Vordergrund stellen.“ Nächste Chance auf einen Punktgewinn: Am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim SC St. Tönis II, der mit zwei Siegen und einer Niederlage gestartet ist. „Wir fahren da sehr motiviert hin, wollen die Ergebnisse wiedergutmachen. Aber ein Punktgewinn wäre ein Erfolg“, verrät Cancian.