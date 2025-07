SV Lürrip sucht noch Spieler für sein Kreisliga-A-Team

Nicht nur die Erste Mannschaft des SV Lürrip ist in der jüngst abgelaufenen Saison in die Bezirksliga aufgestiegen, auch die Zweite Mannschaft sorgte mit ihrem Aufstieg in der Kreisliga B dafür, dass die Lürriper weiterhin auch im Kreisoberhaus vorhanden sind. Allerdings gab es gleich danach hier und da Gerüchte, es sei nicht sicher, ob der Verein mit der Reserve den Aufstieg wahrnehmen werde.