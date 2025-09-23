SV Lürrip stellt neuen Trainer vor: Markus Lehnen kehrt zurück

Der SV Lürrip hat vor dem wichtigen Bezirksliga-Heimspiel gegen den 1. FC Viersen am kommenden Freitag die wichtigste Personalie geklärt: Markus Lehnen kehrt zum Aufsteiger zurück und tritt damit die Nachfolge von Dario Cancian als neuer Cheftrainer an.

Nach vier Spieltagen trat Aufstiegstrainer Cancian zurück , Lürrip startete nämlich mies in die Bezirksliga, Gruppe 3, und hat auch zwei Spieltage später noch keinen Punkt geholt. Das soll sich im besten Fall schon am Freitagabend ändern, denn neben Lürrip ist auch der 1. FC Viersen punktlos - und hat auch den Trainer gewechselt. Während Stephan Houben, der beim SV ebenfalls kein Unbekannter ist, den Landesliga-Absteiger übernimmt , fängt Lehnen erneut in Lürrip an. Er trainierte bereits zwischen 2014 und 2017 die Mönchengladbacher in der Bezirksliga.

"Er hat selber schon Oberliga gespielt und kann seine ganze Erfahrung bei unserer Truppe einbringen. Mit Nico Königs als Co-Trainer freuen wir uns auf einen spannenden Neuanfang. Wir wünschen allen ein gutes Händchen und viel Erfolg", teilt Vereinschef Andreas Zimmermann mit. Der Funktionär hatte das Team zuletzt gemeinsam mit Teammanager Marc Rüttgers betreut. Der 39-jährige Rüttgers bleibt ebenfalls erhalten, wie er ausführt: "Ich bleibe weiterhin als Teammanager und Torwarttrainer im Verein. Auch wenn wir gerade eine schwere Zeit durchmachen, werde ich das neue Trainerteam und die Mannschaft voll unterstützen. Ich bin mir sicher, dass wir bald aus dem Loch herauskommen und wieder erfolgreich sein werden."

Lehnen sollte in der vergangenen Saison eigentlich den SC Waldniel trainieren, doch bekanntlich zog der Bezirksligist seine Mannschaft schon früh zurück. Als Spieler lief der 57-Jährige in der Oberliga unter anderem für den FC Wegberg-Beeck, dessen Erste und Zweite er auch schon trainierte, den Rheydter SV und eben Viersen auf, entsprechend ist das Flutlichtspiel am Freitag auch ein besonderes erstes Duell für den neuen Coach.