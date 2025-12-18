Beim SV Lürrip hat sich viel getan. – Foto: Sascha Hohnen

SV Lürrip: Neue Mannschaft und neue Spieler Mit einem 0:16-Debakel war der Tiefpunkt zum Hinrundenende für Lürrip. Anschließend folgte ein radikaler Einschnitt im Kader: Mit einer fast komplett neuen Mannschaft und neuem Trainer will Lürrip nun die Rückrunde angehen. Der neue Trainer bringt einige Spieler mit.rnrn Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Kreisliga B1 MG/VIE SV Lürrip Rheydter SV II Andreas Zimmermann Ulrich Hamans

Das letzte Spiel vor der Winterpause war eines, das erhebliche Magenschmerzen hinterließ – zumindest, wenn man es mit dem SV Lürrip hält. Andreas Zimmermann ist im Prinzip an der Spitze dieses Personenkreises zu verorten. Und so dürfte der Vereinsvorsitzende beim 0:16-Debakel seiner Mannschaft gegen den OSV Meerbusch besonders gelitten haben. Die Partie war allerdings auch eine Zäsur: ein letzter Auftritt etlicher Spieler, die im Sommer noch den Aufstieg in die Bezirksliga feierten. Denn die Mannschaft bestand nur noch als Zweckverbund. Das Verhältnis zwischen Spielern und Vereinsführung galt als irreparabel. Der Abgang der Mannschaft mit 16 Gegentoren lässt entsprechend tief blicken.

„Vor einem halben Jahr haben wir noch alle geschwärmt, dass wir mit drei Teams aufgestiegen sind. Es ist alles sehr schade verlaufen. Ich bin von den Spielern sehr enttäuscht“, sagt Zimmermann. Die ernüchternde Bilanz der Hinrunde: Lürrip holte nur zwei Punkte, verschliss dafür aber drei Trainer. Bereits nach wenigen Wochen warf Aufstiegstrainer Dario Cancian hin, später folgte Markus Lehnen, der der Mannschaft zum Abschied mit auf den Weg gab: „Die Heftigkeit an Charakterschwäche und Disziplinlosigkeit war so stark, das habe ich noch nie erlebt. Kein Rückzug, dafür Abschiede

Für die letzten drei Spiele leitete dann Tiago Simoes Correia die Mannschaft als Interimstrainer. Allerdings gehört auch er zum Spielerkreis, der nun geht. Der Verein macht zur Winterpause einen radikalen Schnitt, der eine fast neue Mannschaft für die Rückrunde bedeutet – „gezwungenermaßen“, wie Zimmermann sagt. Ein Rückzug aus der Liga kam demnach nicht infrage. Von den bisherigen Spielern wollte der Vorsitzende kaum jemanden behalten. Neuer Übungsleiter ist ab sofort Ulrich Hamans, der bis zum Hinrunden-Ende die zweite Mannschaft des Rheydter SV in der Kreisliga B betreute. Der 66-Jährige gilt als enger Vertrauter von Zimmermann. „Er ist ein Menschenfänger, der ein Netzwerk hat und sich in Gladbach und der Umgebung auskennt“, sagt Zimmermann. Am Montagabend meldeten sich zehn neue Spieler in Lürrip an, darunter, so Zimmermann, neun Akteure, die Hamans aus der zweiten Mannschaft des RSV zum neuen Verein folgen.