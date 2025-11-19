 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Andreas Zimmermann muss wieder einen neuen Trainer für den SV Lürrip suchen - und nicht nur das.
Andreas Zimmermann muss wieder einen neuen Trainer für den SV Lürrip suchen - und nicht nur das. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

SV Lürrip: Markus Lehnen zieht die Reißleine

Nach nur rund sieben Wochen als Trainer des Bezirksligisten ist Markus Lehnen bereits am Donnerstag beim SV Lürrip zurückgetreten. Außer im Kreispokal konnte der 57-Jährige keine Siege mit der Mannschaft einfahren.

Chaos beim SV Lürrip – nicht das erste Mal in dieser Saison. Trainer Markus Lehnen, der den Bezirksligisten erst im September von Aufstiegstrainer Dario Cancian übernommen hatte, hat sein Amt niedergelegt. Der Schritt erfolgte laut dem 57-Jährigen bereits am vergangenen Donnerstag. „Schon zu Beginn der Woche hatte ich ein schlechtes Gefühl. Denn die Spieler hatten viele Gründe, für das Spiel gegen Türkiyemspor abzusagen. Am Donnerstag wurde klar, dass wir nur sieben oder acht Feldspieler haben. Da habe ich die Reißleine gezogen“, erklärt Lehnen.

Abwesenheiten im Training und sogar im Spiel hätten sich in den Wochen zuvor bereits gehäuft. Wie Lehnen klarstellt, lag dies mitnichten an Verletzungssorgen: „Ich habe in meiner Zeit nicht wirklich Positives gemerkt. Die Heftigkeit an Charakterschwäche und Disziplinlosigkeit war so stark, das habe ich noch nie erlebt. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Aber die Spieler fehlten teilweise unentschuldigt im Training, das ist nicht meine Welt“, betont ein enttäuschter Lehnen. Das Spiel gegen Türkiyemspor am Samstag trat die Mannschaft nicht an – es wurde 2:0 zugunsten des Gegners gewertet.

C-Liga-Spieler nicht der Anspruch

Ohnehin hätte man den Kader höchstens noch mit C-Liga-Akteuren aus der noch aktiven dritten Mannschaft auffüllen können. „Ich bin Trainer der Bezirksliga, nicht der Kreisliga C, das ist einfach nicht mein Anspruch. Mit fast 58 Jahren will ich manche Dinge nicht mehr weitermachen“, stellt der Trainer klar. Deshalb habe er den Weg frei gemacht. Ohnehin hätte seine „Mission Klassenerhalt“ nur bis zum Saisonende dauern sollen, so Lehnen, doch nicht unter den gegebenen Umständen: „Wir haben alles probiert im Staff, aber der Kader war nicht bezirksligatauglich.“ Wenn dann noch Charakterschwächen hinzukämen, funktioniere ein Verbleib in der Klasse nicht, betont Lehnen, der nicht mit solch einem Abschneiden in Verbindung gebracht werden will.

Aus alter Verbundenheit hatte sich Lehnen, der Lürrip bereits zwischen 2014 und 2017 für drei Jahre in der Bezirksliga trainiert hatte, für das erneute Engagement bei seinem Ex-Klub entschieden. Für ihn ist jetzt klar: „Das war meine bisher schwerste Aufgabe, sie war unlösbar.“ Auch ein Antreten gegen Türkiyemspor hätte die Probleme nur aufgeschoben. Lobend hebt er die Zusammenarbeit mit seinen Co-Trainern Nico Königs und Marc Rüttgers hervor, die „ihm viel abgenommen“ hätten. Dem Verein wünscht er jetzt eine gute Anschlusslösung.

Andreas Zimmermann enttäuscht und wütend

Die steht noch aus. Der Lürrip-Vorsitzende Andreas Zimmermann sagt auf Nachfrage, er müsse jetzt zunächst neue Spieler akquirieren – irgendwie. „Eigentlich brauchen wir acht bis zehn neue Spieler. Denn es sind viele dabei, die keine Einstellung haben“, sagt Zimmermann und stellt unmissverständlich klar. „Viele müssen weg aus dem Kader, damit will ich nicht mehr arbeiten.“ Die kommenden Tage will er gleich mehrere „Eckpfeiler“ der Mannschaft aus dem Kader streichen. Konkrete Namen nennt er noch nicht.

Von der Unzuverlässigkeit mancher Spieler sei auch er „total enttäuscht, ebenso von der bisherigen Saison. „Acht Mann waren am Donnerstag beim Training, das ist eine Katastrophe. So kann man zu keinem Endspiel gegen Türkiyemspor antreten. Das ist das Allerletzte. Ich kann gar nicht sagen, was ich empfinde“, empört sich Zimmermann. Seinen zurückgetretenen Trainer nimmt er in Schutz und zeigt Verständnis: „Markus tat mir leid.“ Auch ein Rückzug der Mannschaft zugunsten eines Neuaufbaus in der A-Liga in der kommenden Saison sei aktuell eine Möglichkeit, so der Vorsitzende. Die Co-Trainer Königs und Rüttgers übernehmen vorerst die Mannschaft.

19.11.2025, 18:00 Uhr
