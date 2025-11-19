SV Lürrip: Markus Lehnen zieht die Reißleine

Ohnehin hätte man den Kader höchstens noch mit C-Liga-Akteuren aus der noch aktiven dritten Mannschaft auffüllen können. „Ich bin Trainer der Bezirksliga, nicht der Kreisliga C, das ist einfach nicht mein Anspruch. Mit fast 58 Jahren will ich manche Dinge nicht mehr weitermachen“, stellt der Trainer klar. Deshalb habe er den Weg frei gemacht. Ohnehin hätte seine „Mission Klassenerhalt“ nur bis zum Saisonende dauern sollen, so Lehnen, doch nicht unter den gegebenen Umständen: „Wir haben alles probiert im Staff, aber der Kader war nicht bezirksligatauglich.“ Wenn dann noch Charakterschwächen hinzukämen, funktioniere ein Verbleib in der Klasse nicht, betont Lehnen, der nicht mit solch einem Abschneiden in Verbindung gebracht werden will.

Aus alter Verbundenheit hatte sich Lehnen, der Lürrip bereits zwischen 2014 und 2017 für drei Jahre in der Bezirksliga trainiert hatte, für das erneute Engagement bei seinem Ex-Klub entschieden. Für ihn ist jetzt klar: „Das war meine bisher schwerste Aufgabe, sie war unlösbar.“ Auch ein Antreten gegen Türkiyemspor hätte die Probleme nur aufgeschoben. Lobend hebt er die Zusammenarbeit mit seinen Co-Trainern Nico Königs und Marc Rüttgers hervor, die „ihm viel abgenommen“ hätten. Dem Verein wünscht er jetzt eine gute Anschlusslösung.

Andreas Zimmermann enttäuscht und wütend

Die steht noch aus. Der Lürrip-Vorsitzende Andreas Zimmermann sagt auf Nachfrage, er müsse jetzt zunächst neue Spieler akquirieren – irgendwie. „Eigentlich brauchen wir acht bis zehn neue Spieler. Denn es sind viele dabei, die keine Einstellung haben“, sagt Zimmermann und stellt unmissverständlich klar. „Viele müssen weg aus dem Kader, damit will ich nicht mehr arbeiten.“ Die kommenden Tage will er gleich mehrere „Eckpfeiler“ der Mannschaft aus dem Kader streichen. Konkrete Namen nennt er noch nicht.

Von der Unzuverlässigkeit mancher Spieler sei auch er „total enttäuscht, ebenso von der bisherigen Saison. „Acht Mann waren am Donnerstag beim Training, das ist eine Katastrophe. So kann man zu keinem Endspiel gegen Türkiyemspor antreten. Das ist das Allerletzte. Ich kann gar nicht sagen, was ich empfinde“, empört sich Zimmermann. Seinen zurückgetretenen Trainer nimmt er in Schutz und zeigt Verständnis: „Markus tat mir leid.“ Auch ein Rückzug der Mannschaft zugunsten eines Neuaufbaus in der A-Liga in der kommenden Saison sei aktuell eine Möglichkeit, so der Vorsitzende. Die Co-Trainer Königs und Rüttgers übernehmen vorerst die Mannschaft.