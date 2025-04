SV Lürrip II holt Trainer Marc Gülzow für neue Saison

„Ich muss mal eine Pause machen und ein paar Monate die Akkus aufladen. Mein Herz hängt am Verein, aber im Sommer werde ich als Trainer pausieren“, begründet Riesenbeck seine Entscheidung. Der hatte zwei Jahre die Lürriper Reserve trainiert. Die Vorsaison schloss er mit dem Team als Vierter ab, jetzt könnte es tatsächlich zum Aufstieg reichen. Seine Mannschaft verlor in dieser Saison noch kein Spiel.

Fest steht aber auch, dass einige erfahrenere und ältere Spieler nach der Saison planen, aufzuhören. Ein Umbruch muss her. Und sieben oder acht etablierte Spieler zu ersetzen und die Neuen in die Mannschaft zu integrieren ist keine einfache Aufgabe, wie auch Lürrip-Vorsitzender Andreas Zimmermann weiß. „Wir brauchen einen mit gutem Draht zu Spielern, da wir wussten, dass der ein oder andere in der Reserve aufhört, auch gibt es viele Verletzte. Dass Markus nicht zu 100 Prozent verlängert, war uns klar. So kam der Kontakt zu Marc Gülzow zustande, mit dem ich mich öfter mal austausche“, sagt Zimmermann.

Gülzow bis 2014 als Spieler beim SV Lürrip II