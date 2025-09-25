SV Lürrip holt Markus Lehnen zurück

Der SV Lürrip, Tabellenletzter in der Bezirksliga, hat einen neuen Trainer verpflichtet. Markus Lehnen trainierte den SV bereits zwischen 2014 und 2017. Nach einem katastrophalen Saisonstart und der Trennung von Aufstiegstrainer Dario Cancian soll Lehnen für die sportliche Wende beim Bezirksligisten sorgen. Am Dienstag nimmt er das Training mit seiner neuen Mannschaft auf.
„Markus war drei Jahre bei uns und hat gute Erfolge gehabt. Ich sagte damals schon, dass ich ihn noch mal verpflichten würde“, erklärt Lürrip-Vorsitzender Andreas Zimmermann. Mit anderen Kandidaten, mit denen er gesprochen habe, habe sich nichts ergeben. In der Vorwoche hatte Zimmermann selbst das Training geleitet, nach einem Telefonat traf er sich dann aber mit Lehnen. „Wir haben die Zusammenarbeit beschlossen. Er hat das Gefühl gehabt, dass er noch mal was zurückgeben kann“, so der Vorsitzende.
Lehnen wollte eigentlich keine Trainerposition mehr übernehmen, aus dem Engagement beim SC Waldniel im Vorjahr wurde wegen des Rückzugs der Mannschaft vor der Saison nichts. Doch Zimmermann konnte Lehnen aufgrund der alten Verbindung zum Verein überzeugen. Der bekommt einige Zugeständnisse und außerdem ein starkes Trainerteam mit zwei Co-Trainern für den Neuanfang zur Seite. Nico Königs trainierte vor einigen Jahren die Lürriper Reserve und war in der Vorsaison noch als Spieler aktiv. Dazu kommt Jonas Derrix. „Er ist A-Jugend-Trainer, ist aber selbst verletzt“, erklärt Zimmermann.
Mit Lehnen und seinem neuen Team soll die dringend benötigte Wende her. „Ich denke, wir brauchen noch zwei oder drei Wochen. Uns fehlen acht Spieler, wenn wir komplett sind, können wir mithalten. Wir sind noch nicht so richtig angekommen“, glaubt Zimmermann. Trotz der deutlichen Niederlagen in den vergangenen Wochen habe sich der SV streckenweise auf Augenhöhe präsentiert. Die jungen Spieler, die zu Saisonbeginn eingesetzt wurden, bräuchten noch ihre Zeit, so Zimmermann.
Dass er die Arbeit mit dem Ur-Lürriper Cancian nach dem 4:7 beim SC St. Tönis II Anfang September beenden „musste“, bedauert Zimmermann. „Er hat gute Erfolge erzielt, wirklich gekämpft und getan für die Mannschaft“, sagt er. Nachdem im Sommer einige wichtige Spieler den Verein verließen und mit den Neuzugängen ein Umbruch zu bewältigen war, habe Cancian eventuell unterschätzt, dass es manchmal eine etwas härtere Gangart mit den Neuen brauche, so der Vorsitzende.
Lehnen ist als konsequenter Übungsleiter, der Wert auf Disziplin legt, bekannt. Sich auf die Grundtugenden wie Trainingsfleiß und akribisches Verteidigen im Spiel (Lürrip kassierte bereits 39 Tore in sechs Saisonspielen) zu besinnen, könnte nun der Schlüssel zum Erfolg sein. Am Freitag (20 Uhr) besteht die nächste Chance auf Punkte gegen den ebenfalls noch punktlosen 1. FC Viersen.