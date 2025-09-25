SV Lürrip holt Markus Lehnen zurück

Dass er die Arbeit mit dem Ur-Lürriper Cancian nach dem 4:7 beim SC St. Tönis II Anfang September beenden „musste“, bedauert Zimmermann. „Er hat gute Erfolge erzielt, wirklich gekämpft und getan für die Mannschaft“, sagt er. Nachdem im Sommer einige wichtige Spieler den Verein verließen und mit den Neuzugängen ein Umbruch zu bewältigen war, habe Cancian eventuell unterschätzt, dass es manchmal eine etwas härtere Gangart mit den Neuen brauche, so der Vorsitzende.

Lehnen ist als konsequenter Übungsleiter, der Wert auf Disziplin legt, bekannt. Sich auf die Grundtugenden wie Trainingsfleiß und akribisches Verteidigen im Spiel (Lürrip kassierte bereits 39 Tore in sechs Saisonspielen) zu besinnen, könnte nun der Schlüssel zum Erfolg sein. Am Freitag (20 Uhr) besteht die nächste Chance auf Punkte gegen den ebenfalls noch punktlosen 1. FC Viersen.