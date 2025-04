SV Lürrip gibt erste Punkte ab, steht aber dennoch als Meister fest

Es ist der verdiente Lohn für eine großartige Saison, die ihres Gleichen sucht. Der SV Lürrip hat bereits vor Ostern die Rückkehr in die Bezirksliga nach zwei Jahren in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen unter Dach und Fach gebracht. Und das macht der Spielplan nur zu diesem extrem frühen Zeitpunkt möglich, wenn man wirklich nicht einen einzigen Punkt abgegeben hat. Das gilt allerdings nur bis zum Abend des Gründonnerstags, denn bei den Sportfreunden Neersbroich reichte es am 24. Spieltag nur zu einem 3:3.

In der Offensive kann immerhin Türkiyemspor noch mithalten, aber auch hier dürfte klar sein, dass die Lürriper die Marke von 100 Toren in dieser Spielzeit sicherlich noch knacken werden. Die Bezirksliga darf sich also in der kommenden Spielzeit bereits jetzt auf einen starken Mitbewerber gefasst machen.

Ganz Lürrip war am Donnerstag aufgerufen, dem Gastspiel in Neersbroich beizuwohnen, wo die Lürriper übrigens schon am Montag wieder auf der Matte stehen, wenn es im Spiel um Platz drei des Sparkassen-Kreispokals um die Qualifikation für den Niederrheinpokal gegen den SV Schelsen geht. "Am Treffpunkt war schon zu spüren, dass eine gewisse Anspannung da war. Ich habe den Jungs zwar gesagt, dass sie den Tag einfach nur genießen sollen. Aber das ist leichter gesagt als getan", erklärte Trainer Dario Cancian nach der Partie. Zweimal hatten die Lürriper einen Rückstand aufgeholt, am Ende dann noch die Riesenchance zum 4:3 in der Nachspielzeit ausgelassen. "Wir haben ungewohnt viele Fehler gemacht, aber die Neersbroicher haben auch eine starke Partie gemacht", fügte Cancian an.