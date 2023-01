SV Lürrip entreißt dem 1. FC Mönchengladbach den A-Jugend-Titel Mit-FuPa.tv: 4:3-Endspielsieg der Lürriper gegen den Niederrheinligisten.

Gleich die Auftaktpartie in Gruppe A war von hoher Intensität geprägt, der TuS Wickrath behielt am Ende mit 3:2 gegen den SV Lürrip die Oberhand. Zu diesem Zeitpunkt hatte im Lürriper Lager wohl kaum jemand mit dem Ausgang des Abends gerechnet. Zwei Treffer gingen dabei auf das Konto von Özgür Yahsi, der Siegtreffer von der Mittellinie aus. In der zweiten Partie setzte sich dann ein wenig überraschend der SV Schelsen mit 2:0 durch zwei späte Tore gegen den SC Hardt durch. Ihr zweites Spiel gewannen die Lürriper dann mit 6:4 gegen Schelsen. Nachdem sie bereits mit 4:0 geführt hatten, wurde es doch noch einmal spannend. Der TuS Wickrath gewann derweil auch sein zweites Spiel gegen den SC Hardt mit 4:2, musste aber um das Halbfinale dennoch bangen. Denn mit einem 4:2 gegen den SC Hardt war zunächst einmal der SV Lürrip sicher im Halbfinale, während die Wickrather gegen den SV Schelsen nicht mit zwei Toren Differenz verlieren durften. Genau das taten sie beim 1:3 aber, so dass die zwei Siege zum Auftakt nicht halfen. Bei drei Teams mit je sechs Punkten zog Schelsen als Zweiter hinter dem SV Lürrip ins Halbfinale ein.

Gruppe B startete gleich mit dem Klassiker zwischen dem 1. FC und Odenkirchen 05/07. Die Partie verlief körperlich hart an der Grenze und ergebnistechnisch dramatisch. Die Odenkirchener gingen durch Tom Salentin in Führung und hielten das 1:0 fünf Minuten lang bis zum Ausgleich durch Leo Stegner. In der Schlussphase geriet der FC dann in Unterzahl, ehe auch die Odenkirchener zwei Minuten kassierten. In der letzten Minute siegten die Westender dann in Unterzahl noch 3:1, den finalen Schlag setzte Batuhan Türkyilmaz. In der folgenden Partie unterlag der Polizei SV dann trotz klarer Überlegenheit der sehr effektiven DJK Hehn mit 1:2. Die Odenkirchener nahmen sich in ihrem zweiten Spiel durch ein 0:2 gegen Hehn selbst aus dem Rennen um die Finalspiele, die Hehner hatten nach dem zweiten Sieg die Teilnahme daran bereits sicher. Das hätte auch der 1. FC gerne gehabt, und nach einer 3:0-Führung gegen den PSV sah es danach auch aus. Doch die Schützlinge von Trainer Christian Oh gaben das Spiel noch aus der Hand und konnten am Ende mit dem 3:3 zufrieden sein, weil ein Handspiel des Keepers außerhalb des Strafraumes ungeahndet blieb. In seinem letzten Spiel wahrte der PSV seine Chance auf das Halbfinale durch ein 4:2 gegen die auch am Ende punktlosen Odenkirchener. Der 1. FC durfte nun aber gegen die Hehner nicht verlieren, um nicht hinter den PSV zurückzufallen. Das jedoch geschah auch nicht. Die Westender siegten mit 2:0 und holten so vor den Hehnern den Gruppensieg.

Unglaubliches Finale

Spannend verlief dann auch das erste Halbfinale, in dem sich der SV Lürrip letztlich mit 3:2 gegen die DJK Hehn durchsetzte. Der 1. FC wiederum tat sich in seiner Vorschlussrundenpartie lange ebenfalls schwer gegen den SV Schelsen, setzte sich letztlich aber doch klar mit 4:0 durch. So kam es dann letztlich zum Drama-Endspiel. In diesem ging Lürrip zunächst durch Leon Neunkirchen in Führung, doch der 1. FC antwortete noch vor dem Ende der ersten zehn Minuten mit einem Doppelschlag durch Talha Acikgöz und Batuhan Türkyilmaz. Den wiederum glich Lürrip in der 13. Minute durch Özgür Yahsi aus, das 3:2 für den FC durch Youssouf Dabo schien in der 17. Minute die Entscheidung zu sein. Doch zwölf Sekunden vor dem Ende bekamen die Lürriper einen sehr vermeidbaren Neunmeter in Folge eines Wechselfehlers zugesprochen, den der SV eiskalt zum 3:3 durch Leon Neunkirchen nutzte. In der Verlängerung brachte dann das 4:3 von Lürrips Jan Jentges die Halle endgültig zum Beben. Ein Treffer, von dem sich der FC nicht mehr erholte - und der Rest war Lürriper Jubel über eine engagierte und entschlossene Leistung.