SV Lok Calau zündet 7:2-Torfeuerwerk, GW Deutsch Wusterhausen mit 9:2

SV Lok Calau – SV Askania Schipkau 7:2

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Calau. Enrico Hausmann eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, ehe Christopher Will (23.) und Jannik Jordan (25.) auf 3:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel traf Markus Weise zum 4:0 (53.), doch Tom Fischer (56.) und Tommi Lee Nolte (71.) brachten Schipkau kurzzeitig heran. Mit weiteren Treffern von Markus Weise (74.), Christopher Will (79.) und erneut Enrico Hausmann (86.) sorgte Calau aber für klare Verhältnisse.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV 1885 Golßen 2:1

Golßen ging früh durch Julian Gedicke in Führung (10.), doch Kevin Richter drehte mit Treffern in der 32. und 82. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber aus Schönwalde.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 5:1

Ruhland dominierte die Begegnung von Beginn an. Mike Wachs (9.) und Julian-Niklas Wetter (12.) sorgten für eine schnelle Führung, Marco Nitzsche erhöhte auf 3:0 (34.). Ein Eigentor von Moritz Sachse (62.) ließ Lichterfeld kurz hoffen, doch Marco Nitzsche (82.) und Julian-Niklas Wetter (89.) machten den klaren Heimsieg perfekt.

FSV Rot-Weiß Luckau – SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde 6:1

Luckau ließ nichts anbrennen und fegte Sonnewalde vom Platz. Kilian-Joel Schmidt traf doppelt (5., 42.), Anton-Gabriel Westenhöfer (12.), Tino Eckardt (54.), Tom Mikolajek (61.) und Nico Drendel (90.) erzielten die weiteren Tore. Ein Eigentor von Philipp Schulze (52.) sorgte für den einzigen Treffer der Gäste.

SpVgg Finsterwalde – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II 1:1

Bastian Markus brachte Finsterwalde in der 39. Minute in Führung. Samuel Schulze glich nach gut einer Stunde aus (67.), sodass sich beide Teams mit einem Remis begnügen mussten.

SSV Alemannia Altdöbern – TSG Lübbenau 63 2:3

Lübbenau legte stark los und führte durch Ricardo Kindler (9., 38.) und Flavius-Adrian Oprea (42.) bereits zur Pause mit 3:1. Ron Herrmann hatte zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt (14.). Stephan Pollok verkürzte in der Nachspielzeit (90.+2), doch zum Punktgewinn reichte es für Altdöbern nicht mehr.

SV Blau-Weiß Lindenau – ESV Lok Falkenberg 2:1

Christopher Neißer brachte Lindenau in der 32. Minute in Führung, doch Lukas Zscherneck glich kurz vor der Pause per Strafstoß aus (45.). In der 68. Minute entschied Etienne Pfeiffer die Partie ebenfalls vom Punkt zugunsten der Gastgeber.