SV Lohmar zieht zweite Mannschaft zurück – Blick nach vorn gerichtet

Der SV Lohmar hat seine zweite Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Der Verein bedauert diesen Schritt, betont aber gleichzeitig, dass die Entscheidung unumgänglich war. „Es ist uns wirklich nicht leicht gefallen, doch die aktuelle Situation ließ uns leider keine andere Wahl“, heißt es aus Vereinskreisen.

Ganz verzichten müssen die Spieler jedoch nicht: Der Trainingsbetrieb dienstags und donnerstags bleibt bestehen, sodass alle Akteure weiterhin am Ball bleiben können. Den Blick richtet der SV Lohmar nun nach vorne. Trainer Rudi Thomas und Co-Trainer Alessandro Esposito bleiben weiterhin im Amt und werden sich im Frühjahr zusammensetzen, um eine neue, tatkräftige Mannschaft für die Zukunft aufzustellen. Ziel ist es, zur Saison 2026/2027 wieder mit einer konkurrenzfähigen „Zweiten“ in Schwarz-Rot an den Start zu gehen.