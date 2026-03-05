SV Lohmar II sucht Verstärkung – Fußball und Familie unter einen Hut

Viele Fußballer stehen irgendwann vor der gleichen Situation:

Der SV Lohmar plant zur kommenden Saison 2026/2027 eine neue zweite Mannschaft aufzubauen und sucht dafür Spieler, die Lust haben, Teil eines neuen Kapitels zu werden.

Gesucht werden Spieler, die weiterhin mit Leidenschaft Fußball spielen wollen, dabei aber ein Umfeld schätzen, das Verständnis für Beruf, Familie und Privatleben mitbringt. Der Fokus liegt auf Spaß am Spiel, Gemeinschaft und einem funktionierenden Team, ohne dass der Fußball zur Belastung im Alltag wird.

Beruf, Familie und Alltag werden intensiver – und der zeitliche Aufwand im Amateurfußball wird immer schwerer zu stemmen. Genau hier möchte SV Lohmar II ansetzen.

Der SV Lohmar ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des sportlichen und sozialen Lebens in der Stadt. Besonders im Jugendbereich wächst der Verein stetig, viele Kinder und Jugendliche finden hier den Weg zum Fußball. Dieses familiäre Vereinsleben soll nun auch im Seniorenbereich weiter gestärkt werden.

Trainiert und gespielt wird auf der modernen Sportanlage des SV Lohmar, die mit ihren Plätzen und dem Sportheim zu den schönsten Anlagen in der Region gehört. Das Vereinsheim ist dabei ein zentraler Treffpunkt für Spieler, Familien, Freunde und Zuschauer.

Auch rund um die Spieltage wird beim SV Lohmar viel Wert auf Gemeinschaft gelegt.

Für die Spieler stehen Wasser vom Verein sowie Obst vom Landmarkt Jansen bereit.

Für Zuschauer und Gäste ist ebenfalls gesorgt:

Am Imbiss und an der Minibar gibt es Getränke und Snacks zu fairen Preisen zwischen 1,50 € und 3,00 € – vom kühlen Getränk bis zur Stadionwurst. Perfekt für einen entspannten Fußballsonntag mit Familie und Freunden.

Gesucht werden Spieler aus der Region – egal ob Familienväter, ehemalige ambitionierte Fußballer, Rückkehrer oder Spieler, die einfach wieder Lust auf Fußball in einer guten Gemeinschaft haben.

Wer Interesse hat, kann sich jederzeit melden oder einfach vorbeikommen und sich selbst ein Bild vom Projekt machen.

Kontakt:

Alessandro Esposito – 01590 1370586

Rudi Thomas – 0163 443 6951

Weitere Eindrücke gibt es auch auf Instagram.