SV Lohmar II sucht noch Spieler für den Neuaufbau in der Kreisliga C

Beim SV Lohmar weht in dieser Saison ein frischer Wind. Nach der Entscheidung im Sommer einen sportlichen Neuanfang zu wagen, mit neuen Spielern, neuem Trainerteam sowie klar definierten Zielen, sucht die Zweitvertretung weiterhin noch motivierte Spieler.

Damit das Projekt nachhaltig erfolgreich werden kann, sucht die Mannschaft noch neues Spielermaterial, die Spaß am Fußball haben und den Weg gemeinsam mit dem Team und Verein gehen möchten. Willkommen sind sowohl erfahrene Kicker als auch Rückkehrer oder Neueinsteiger, die sich in einem intakten Umfeld wohlfühlen möchten.

Was der SV Lohmar bietet: