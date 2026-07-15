SV Lohmar: Das Herzensprojekt Zweite Mannschaft Neustart für die Reserve von Lohmar von Benedikt Hitze · Heute, 14:57 Uhr · 0 Leser

Die ersten Trainingsheiten hatte man bereits im Mai absolviert. – Foto: SV Lohmar

Vor rund einem Jahr stand der SV Lohmar vor den Trümmern seiner Reserve: Schweren Herzens musste die zweite Mannschaft damals vom Spielbetrieb abgemeldet werden – ein sportlicher wie struktureller Tiefschlag für den Verein. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, keimte an der Platzanlage schnell ein ambitionierter Entschluss: Eine neue Zweitvertretung muss her. Was anfangs wie eine vage, mutige Idee klang, hat sich in den vergangenen Monaten zu einem spannenden Wiederaufbau-Projekt entwickelt. Mit viel Herzblut und einer besonderen Trainer-Konstellation bläst der SV Lohmar II zum Neustart in der Kreisliga C.

Plakataktionen und Klinkenputzen Dass im Sommer wieder eine Lohmarer Reserve auf dem Platz stehen kann, ist das Ergebnis monatelanger, intensiver Detailarbeit hinter den Kulissen. Seit Anfang des Jahres wurde das Projekt Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt. Um das Vorhaben überhaupt erst sichtbar zu machen, überließen die Verantwortlichen nichts dem Zufall: Von Plakataktionen in Lohmar und Umgebung über gezielte Online- und Social-Media-Kampagnen bis hin zu zahllosen persönlichen Gesprächen wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Mit Erfolg: Was als lose Idee begann, entwickelte eine enorme Eigendynamik. Immer mehr Spieler – darunter Nachwuchskräfte, altbekannte Rückkehrer und erfahrene Akteure – ließen sich von der Aufbruchstimmung anstecken und schlossen sich dem Weg an. Mittlerweile verfügt der SV Lohmar II über einen breiten, charakterstarken Kader, der heiß darauf ist, die Kreisliga C aufzumischen.

Esposito: "Großen Teil meiner Freizeit in den Aufbau dieser Mannschaft investiert" Eine emotionale Note bringt Co-Trainer Alessandro Esposito in das Projekt ein. Seine persönliche Geschichte steht sinnbildlich für den Lohmarer Kampfgeist. Nach einem Oberschenkelbruch im Jahr 2021 schien der Traum vom Fußball für den leidenschaftlichen Kicker eigentlich gelaufen – die Schuhe mussten nach anhaltenden Problemen gezwungenermaßen dann 2025 an den berühmten Nagel gehängt werden. Doch der Vorstand des SV Lohmar rund um Alwin Banz schenkte Esposito das Vertrauen und ebnete ihm den Weg für seine allererste Station an der Seitenlinie. Für den Co-Trainer ein absoluter Glücksfall: „Durch dieses Vertrauen bekam ich die Möglichkeit, dem Fußball auf eine ganz andere Art und Weise erhalten zu bleiben. Seit diesem Zeitpunkt habe ich einen großen Teil meiner Freizeit in den Aufbau dieser Mannschaft investiert. Zu sehen, wie aus einer Idee innerhalb weniger Monate etwas so Großes entsteht, macht mich unglaublich stolz.“