SV Lohmar 2 sucht noch Spieler für den Neuaufbau in der Kreisliga C
Der SV Lohmar befindet sich mit der Zweitvertretung im Umbruch und sucht fußballbegeisterte Spieler, die Lust haben, Teil des Projekts zu werden.
Beim SV Lohmar weht in dieser Saison ein frischer Wind. Nach der Entscheidung im Sommer einen sportlichen Neuanfang zu wagen, mit neuen Spielern, neuem Trainerteam sowie klar definierten Zielen, sucht die Zweitvertretung weiterhin noch motivierte Spieler.
Damit das Projekt nachhaltig erfolgreich werden kann, sucht die Mannschaft noch neues Spielermaterial, die Spaß am Fußball haben und den Weg gemeinsam mit dem Team und Verein gehen möchten. Willkommen sind sowohl erfahrene Kicker als auch Rückkehrer oder Neueinsteiger, die sich in einem intakten Umfeld wohlfühlen möchten.
Was der SV Lohmar bietet:
ein engagierter Trainerstab bestehend aus Trainer/Co-Trainer/Torwarttrainer
enge Verzahnung mit der 1.Mannschaft
eine familiäre Atmosphäre im Verein (eure liebsten sind am Wochenende gern gesehene Gäste am Vereinsheim )
Klare Ziele als Team für die Zukunft
einen eigenen Fanshop mit Trainingsbekleidung zu fairen Preisen. (auch personalisiert)
Beitragsfrei bis 31.12.2025 für Neue Spieler (entgegenkommen des Vorstands)
Guter Austausch mit Vorstand und Team
Datenpflege im FuPa System.
Trainingszeiten: Dienstag & Donnerstag, jeweils von 19:30 - 21:00 Uhr
Sportplatz: Sportplatz Lohmar, Donrather Dreieck 18 in 53797 Lohmar
Ansprechpartner:
Rudi Thomas 0163 4436951
Alessandro Esposito 0159 01370586
Der SV Lohmar freut sich über jede Verstärkung - werde Teil unseres Neustarts.