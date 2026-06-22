SV Lohkamp holt Uysal und zwei Rückkehrer Der SV Lohkamp treibt die Kaderplanung weiter voran. Mit Samed Uysal kommt ein Spieler vom SC Sperber, dazu kehren zwei bekannte Gesichter zurück. von red · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗨𝘆𝘀𝗮𝗹 (Mitte) kommt. – Foto: Verein

Der SV Lohkamp hat die nächsten Personalien für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Mit Samed Uysal sowie den Rückkehrern Volkan Eren und Bersan Geçit verstärkt sich die Mannschaft am Furtweg weiter. Der Klub setzt dabei nicht nur auf sportliche Qualität, sondern auch auf Spieler mit Bezug zum Verein und zum Umfeld.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Uysal wechselt vom SC Sperber nach Lohkamp. Zuvor sammelte er bereits Erfahrung beim Hamburger SV III, für den er sowohl in der Oberliga Hamburg als auch in der Landesliga Hamburg aktiv war. Damit bringt der Zugang höherklassige Erfahrung mit, die dem SVL in der kommenden Spielzeit helfen soll. Uysal bringt familiäre Verbindung mit Neben der sportlichen Komponente hebt Lohkamp besonders die Verbindung des Spielers zum Verein hervor. Uysals Vater Süleyman Uysal gehört nach Vereinsangaben seit rund zehn Jahren zur Lohkamp-Familie, spielt für die Alten Herren und engagiert sich zudem als Trainer der ersten F-Jugend. Auch Uysals jüngerer Bruder trägt bereits das grüne Trikot.

Für den Klub macht das den Transfer zusätzlich wertvoll. Uysal kommt nicht nur als Spieler, sondern als jemand, der im Umfeld bereits verwurzelt ist. Genau diese Mischung aus Qualität und Identifikation soll in der kommenden Saison eine Rolle spielen. Zwei Rückkehrer mit Vizemeister-Erfahrung Auch Eren kennt den Verein bestens. Der Spieler kehrt vom Landesligisten TuS Osdorf an den Furtweg zurück. Bereits in der Saison 2024/25 gehörte er zum Lohkamper Kader, der eine starke Spielzeit absolvierte und Vizemeister wurde. Nun soll Eren mit seiner Erfahrung und Qualität wieder eine wichtige Rolle einnehmen.