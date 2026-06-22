SV Lohkamp holt Uysal und zwei Rückkehrer

Der SV Lohkamp hat die nächsten Personalien für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Mit Samed Uysal sowie den Rückkehrern Volkan Eren und Bersan Geçit verstärkt sich die Mannschaft am Furtweg weiter. Der Klub setzt dabei nicht nur auf sportliche Qualität, sondern auch auf Spieler mit Bezug zum Verein und zum Umfeld.
Uysal wechselt vom SC Sperber nach Lohkamp. Zuvor sammelte er bereits Erfahrung beim Hamburger SV III, für den er sowohl in der Oberliga Hamburg als auch in der Landesliga Hamburg aktiv war. Damit bringt der Zugang höherklassige Erfahrung mit, die dem SVL in der kommenden Spielzeit helfen soll.
Neben der sportlichen Komponente hebt Lohkamp besonders die Verbindung des Spielers zum Verein hervor. Uysals Vater Süleyman Uysal gehört nach Vereinsangaben seit rund zehn Jahren zur Lohkamp-Familie, spielt für die Alten Herren und engagiert sich zudem als Trainer der ersten F-Jugend. Auch Uysals jüngerer Bruder trägt bereits das grüne Trikot.
Für den Klub macht das den Transfer zusätzlich wertvoll. Uysal kommt nicht nur als Spieler, sondern als jemand, der im Umfeld bereits verwurzelt ist. Genau diese Mischung aus Qualität und Identifikation soll in der kommenden Saison eine Rolle spielen.
Auch Eren kennt den Verein bestens. Der Spieler kehrt vom Landesligisten TuS Osdorf an den Furtweg zurück. Bereits in der Saison 2024/25 gehörte er zum Lohkamper Kader, der eine starke Spielzeit absolvierte und Vizemeister wurde. Nun soll Eren mit seiner Erfahrung und Qualität wieder eine wichtige Rolle einnehmen.
Mit Geçit findet ein weiterer Spieler den Weg zurück zum SV Lohkamp. Auch er gehörte zum erfolgreichen Vizemeister-Kader der Saison 2024/25 und kennt Verein, Mannschaft und Umfeld. Der Klub spricht deshalb von „echter Lohkamp-DNA“, die Geçit mitbringe.
Mit den drei Personalien gewinnt Lohkamp nach eigener Einschätzung weitere Qualität, Erfahrung und Identifikation. Genau solche Spieler brauche die Mannschaft für die Herausforderungen der kommenden Saison, heißt es in der Vereinsmeldung.
Damit setzt der SVL seine Kaderplanung konsequent fort. Nach einer ambitionierten Ausrichtung für die neue Spielzeit sollen Spieler wie Uysal, Eren und Geçit dabei helfen, die Mannschaft nicht nur sportlich breiter aufzustellen, sondern auch charakterlich zu stabilisieren.
Für Lohkamp ist die Botschaft klar: Der Verein will in der Saison 2026/27 eine Mannschaft auf den Platz bringen, die Qualität mit Verbundenheit verbindet. Die drei neuen beziehungsweise zurückkehrenden Spieler passen genau in dieses Profil.
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