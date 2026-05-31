SV Lohhof zittert sich mit 0:0 in die Bezirksliga-Relegation

Sebastian Reger (Spielertrainer SV Lohhof) Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Beim Unentschieden gegen die SpVgg Feldmoching sichert sich der SV Lohhof den zweiten Platz. Bereits am Dienstag beginnt für die Mannschaft der Marathon mit bis zu vier Spielen.

Der Relegationsmarathon Richtung Bezirksliga kann beginnen für den SV Lohhof. Mit einem 0:0 bei der SpVgg Feldmoching zitterte man sich auf den zweiten Platz der Kreisliga. Und damit kann die Relegation ab Dienstag starten.

Am letzten Spieltag gab es in der Kreisliga ein Fernduell um den zweiten Platz zwischen dem SV Lohhof und dem drei Punkte dahinter folgenden SV Olympiadorf. Die Münchner siegten locker mit 6:0 beim TSV Eintracht Karlsfeld II und wären bei einer Lohhofer Niederlage mit dem besseren Torverhältnis noch in die Relegation gekommen. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Vereinen hat keinen Sieger. Lohhof brauchte also noch diesen einen Punkt, um nicht wieder wie vor einem Jahr am Ende Dritter zu werden.

In der ersten Halbzeit sah alles noch recht entspannt aus, weil die Lohhofer da alles wunderbar im Griff hatten und selbst auch zu drei ganz guten Abschlüssen kamen. Feldmoching verschenkte nichts, ob die Gastgeber bereits fix in der Abstiegsrelegation waren und es um nicht mehr viel ging. Die Hausherren ließen defensiv nicht viel zu und verkauften sich teuer.

Nach der Pause wurde Feldmoching dann besser und Mitte der zweiten Halbzeit gab es den großen Schreckmoment. Die Hausherren hatten eine Riesenchance, mit einem abgewehrten Schuss und dem wegen hauchdünnem Abseits weggepfiffenen Nachschuss. Ein Rückstand gut 20 Minuten vor dem Ende wäre böse gewesen. Nach dem Schreckmoment achteten die Gäste darauf, keine Chance mehr zuzulassen. So zitterte man dann das 0:0 ins Ziel und die Feldmochinger konnten am Ende dann auch mit dem Unentschieden leben.

Damit waren die Lohhofer mittendrin bei der Relegationsauslosung. Die Reise Richtung Bezirksliga mit maximal vier Spielen beginnt bereits am Dienstag in Aschheim mit dem Spiel gegen den TSV Trudering. Der Sieger dieser Partie trifft dann am Samstag auf den SV München-West. Diese beiden Entscheidungsspiele muss der SV Lohhof im Kreis München gewinnen, um das echte Endspiel zu bekommen. Nach den zwei benötigten Siegen geht es dann gegen den Vertreter aus dem Kreis Zugspitze in Hin- und Rückspiel um den letzten Platz in der Bezirksliga.