SV Lohhof verliert dramatisches Entscheidungsspiel nach Verlängerung

Lirim Kelmendi (Lohhof, 18) am Boden sitzend, enttaeuscht schauend, Enttaeuschung, Frustration, disappointed, pessimistisch, Freisteller, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die Lohhofer bekamen es mit einer kampfstarken Mannschaft des TSV Trudering zu tun, gegen die man zweimal einem Rückstand nachlief. Manuel Modrian traf in der 14. Minute, nachdem ein Lohhofer Verteidiger weggerutscht war. Bereits viel Minuten später egalisierte Luan da Costa Barros den Spielstand. Der brasilianische Angreifer des SVL hatte danach noch die Führung auf dem Kopf, als er komplett blank zum Abschluss kam, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte.

Es bestand die Chance für den SV Lohhof, mit vier Zusatzspielen über den Umweg Relegation die Bezirksliga zu erreichen. Aber schon nach 120 Minuten ist der Weg zu Ende, denn das Entscheidungsspiel gegen den TSV Trudering endete 2:5 (1:1, 2:2, 2:3) nach Verlängerung. Damit ermittelt nun Trudering am Wochenende gegen den SV München West den Teilnehmer des Kreises München an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga.

In der regulären Spielzeit hatten die Lohhofer Feldvorteile und auch mehr Torabschlüsse. Da musste man sich später vorwerfen, nicht die Weichen auf Sieg gestellt zu haben. Trudering wartete auf Fehler des Gegners und mit dem 1:2 von Michael Robinson (79.) war das Team aus dem Münchner Osten dem Sieg nahe. Lohhof war alles nach vorne und machte viel Druck. Da verdiente man sich das Risenglück in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der Druck wurde zu groß und mit der letzten Aktion wurde Trudering zu einem Eigentor gezwungen. Damit ging es in die Verlängerung.

Lohhof hatte viel investiert und konnte den Druck dann nicht mehr hochhalten. In der Extra Time ging nach vorne nicht mehr viel und noch in der ersten Halbzeit geriet man in Rückstand. Erst nach dem 2:4 (116.) hatten die Lohhofer noch zwei Top-Chancen, um noch einmal auf 3:4 herankommen zu können. „Da hätte noch einmal etwas gehen können“, sagte später Trainer Sebastian Reger über ein Spiel, das man nicht hätte verlieren müssen.