SV Lohhof startet mit klarer Ansage: „Wir wollen aufsteigen – Punkt"

Klares Ziel vor Augen. Trainer Franco Simon sagt: „Ich bin nach Lohhof gekommen, um mit der Mannschaft aufzusteigen.“ – Foto: Thomas Ernstberger

Der SV Lohhof greift am Freitag in die Kreisliga-Saison ein. Trainer Franco Simon hat nach drei gescheiterten Aufstiegsversuchen in Folge ein klares Ziel ausgegeben.

Im Totopokal hat sich der SV Lohhof schon mal Selbstvertrauen angeschossen für den Ligaauftakt an diesem Freitag. So fertigte der Kreisligist aus Unterschleißheim zunächst den SV Istiklal mit 7:3 ab, ehe eine Woche später in der nächsten Runde der FC Eintracht sogar mit 8:1 überrollt wurde.

Nun dürfe man diese Kantersiege gegen die eine Klasse tiefer spielenden Clubs aus München nicht überbewerten, betont Lohhofs neuer Coach Franco Simon, der im Sommer das Trainerduo Sebastian Reger und Luan da Costa Barros abgelöst hat. Aber so viel lässt sich vor dem Heimauftritt am Freitag um 20 Uhr gegen den TSV Gräfelfing dann doch sagen: Zumindest offensiv scheint Lohhof bereit für den Start der Mission Aufstieg.

Denn dass der SVL in dieser Saison endlich das Ticket für die Bezirksliga lösen möchte, daran lässt Franco Simon keinen Zweifel. „Lohhof will aufsteigen – Punkt“, betont der Trainer. Schließlich ist der Club in den vergangenen drei Saisons stets haarscharf am Sprung nach oben vorbeigeschrammt; zuletzt scheiterte man in der Relegation am TSV Trudering. Nun will der SVL sein Aufstiegstrauma also abschütteln – mit Neu-Coach Franco Simon und vier Zugängen. Neben dem langjährigen Aschheimer Patrick Müller sind dies der Ex-Milbertshofener Ilker Özcan, Philipp Pirch, der vom Landesligisten FC Schwabing gekommen ist, sowie Dion Kabashi, der zuletzt bei Union Heilbronn gespielt hat.

Demgegenüber stehen in Arber Sabani (Ampermoching) und Thomas Mitsakos (Oberweikertshofen) bloß zwei Abgänge, sodass der Lohhofer Kader prinzipiell stärker geworden sein dürfte. Die Vorbereitung sei jedenfalls sehr gut gelaufen, gibt sich Franco Simon zufrieden.

Und auch in den Testspielen habe man „solide Ergebnisse“ eingefahren. „In Lohhof ist viel Qualität da“, gibt sich der Coach überzeugt. „Und wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt.“

Bei aller Zuversicht weiß der Trainer aber auch, wie schwierig der Weg zum anvisierten Aufstieg sein dürfte – nicht zuletzt wegen des Champions-League-Formats in der Münchner Kreisliga, in der diese Saison ganze 40 Clubs antreten. Schließlich steigen nur drei von ihnen am Saisonende direkt auf; drei weitere Teams gehen in die Relegation. Heißt für Franco Simon: „Da oben auf diesen Plätzen werden wir landen müssen.“

Dabei ist zum Saisonauftakt im eigenen Stadion ein erster Sieg fest eingeplant – und das gegen einen Gegner, den der neue SVL-Coach gut kennt. Schließlich war Franco Simon von 2016 bis 2018 selbst Trainer des TSV Gräfelfing, der vor zwei Jahren in die Kreisliga 2 aufgestiegen ist und dort die vergangene Saison als Tabellenneunter beendete.