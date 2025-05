SV Lohhof: Kein Happy End am Kreidepunkt

Dass der Elfmeterpunkt an diesem Nachmittag nicht der Freund des SV Lohhof werden wird, das deutet sich bereits Ende der zweiten Halbzeit an. Denn da vergibt der SVL im Kreisfinale des Totopokals beim FSV Harthof einen Strafstoß – und damit die dicke Chance zur Führung.

Zudem ist der Fehlschluss ein Fingerzeig darauf, was nach der regulären Spielzeit passieren wird. So geht die bis dahin torlose Partie ins Elfmeterschießen, das sich zu einem echten Krimi entwickelt – ohne Happy End für Lohhof. Denn im Duell vom Kreidepunkt zieht der Tabellenzweite der Kreisliga 1 gegen den Achten mit 5:6 den Kürzeren.

„Elfmeterschießen ist immer Glückssache“, resümiert Spielertrainer Daniel Suck, der den SVL zusammen mit Sebastian Reger betreut. „Wir hätten das Spiel schon vorher entscheiden müssen. Aus meiner Sicht waren wir klar besser, haben es aber verpasst, mehr aus unseren Chancen zu machen.“

So ist der Favorit aus Lohhof laut seinem Coach vom Anpfiff weg „spieldominant“ und erarbeitet sich auch einige gute Möglichkeiten. Die beste Chance vergibt Torjäger Luan da Costa Barros kurz vor der Pause in Form eines versiebten Elfmeters, nachdem sein Teamkollege Tobias Handra im Strafraum gefoult worden ist. Auch den Nachschuss kann Daniel Suck nicht im Kasten unterbringen, sodass es mit einem 0:0 in die Pause geht.

Im zweiten Durchgang bleibt der SVL überlegen – wiewohl der FSV Harthof bei einer Eins-gegen-Eins-Situation vor Keeper Michael Suck eine hochkarätige Chance hat und nur den Innenpfosten trifft. Nach torlosen 90 Minuten geht es ins Elfmeterschießen, in dem da Costa Barros als dritter Lohhofer Schütze erneut patzt. Und doch darf sein Team in der Folge noch vom Sieg träumen, da auch bei den Platzherren einer von fünf Elfmetern daneben geht. Somit kommt es zum Sudden Death, in dem Nachwuchsmann Florian Guggenmos schließlich den letzten Strafstoß des Tages vergibt.

„Es war ein Finale, und das wollten wir natürlich gewinnen“, sagt Daniel Suck nach der 5:6-Niederlage – einerseits. Andererseits liege der Fokus bei seinem SV Lohhof „ganz klar auf dem Aufstieg“, so der Spielertrainer. Aktuell rangiert seine Mannschaft auf dem Relegationsrang – zwei Punkte hinter der Spitze und vier Zähler vor dem Verfolger. Dass sich die Pokalniederlage negativ auf das Saisonfinale auswirken könnte, glaubt Daniel Suck nicht. „Ich gehe davon aus, dass dass schnell wieder aus den Köpfen draußen ist.“ (ps)