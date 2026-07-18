SV Lohhof: Im vierten Anlauf soll‘s endlich klappen Kreisliga von Patrik Stäbler · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Klares Ziel vor Augen. Trainer Franco Simon sagt: „Ich bin nach Lohhof gekommen, um mit der Mannschaft aufzusteigen.“ – Foto: Thomas Ernstberger

Der Verein hat in drei Saisons im Schnitt 2,18 Punkte pro Spiel geholt. Nun soll Trainer Franco Simon im vierten Anlauf den Aufstieg schaffen.

In den vergangenen drei Saisons hat der SV Lohhof in der Kreisliga 1 insgesamt 166 Punkte geholt – im Mittel stolze 2,18 Zähler pro Partie. Ein solcher Schnitt würde in vielen Spielklassen in den meisten Jahren zum Aufstieg reichen, der SVL jedoch ist daran dreimal hintereinander knapp vorbeigeschrammt. „So was bleibt natürlich in den Köpfen hängen“, sagt Franco Simon, 48, der seit Jahrzehnten in der Region München als Fußballtrainer tätig ist und nun den SV Lohhof übernommen hat. Dabei habe er ein klares Ziel, betont der neue Coach. „Ich bin nach Lohhof gekommen, um mit der Mannschaft aufzusteigen.“

Um dies auf direktem Wege zu schaffen, müsste der SVL in der Kreisliga, die in dieser Saison im Champions-League-Modus ausgetragen wird, unter die ersten Drei kommen. Sollte der Club auf den Plätzen vier bis sieben landen, hätte er noch die Möglichkeit, über die Relegation in die Bezirksliga zu gelangen. Auf den neuen Modus sei er vorige Woche in seiner Ansprache vor dem Trainingsauftakt noch mal explizit eingegangen, erzählt Franco Simon. „Das ist schon was anderes, weil du dich im Prinzip nie ausruhen und nie locker lassen darfst.“ SVL geht fast unverändert in die Saison Personell kann der neue SVL-Coach fast auf den kompletten Kader der vergangenen Saison setzen. In Arber Sabani (Ampermoching) und Thomas Mitsakos (Oberweikertshofen) gab es lediglich zwei Abgänge. Demgegenüber hat Lohhof drei neue Spieler verpflichtet. So ist der langjährige Aschheimer Patrick Müller ebenso zum SVL gewechselt wie Abwehrmann Dion Kabashi, der zuletzt in Heilbronn gespielt hat. Dritter Zugang ist Ilker Özcan vom TSV Milbertshofen, der laut Franco Simon in der Hinrunde jedoch noch außen vor sein wird. Der Grund: Der 20-jährige Stürmer hat sich zum Ende der Vorsaison das Kreuzband gerissen.