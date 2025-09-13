SV Lohhof II bezwingt SV Riedmoos

In einem spannenden und torreichen Match besiegte der SV Lohhof II den SV Riedmoos mit 4:2 vor rund 100 Zuschauern. Die Mannschaft von Trainer Nils Dolg präsentierte sich von Beginn an dominant und setzte Riedmoos früh unter Druck.

Bereits in der 14. Minute brachte Julian Keß die Hausherren verdient mit 1:0 in Führung. Der SV Lohhof II kontrollierte weiterhin das Spiel, was sich in der 26. Minute auszahlte, als Domenik Kolaj nach einer schönen Kombination das 2:0 markierte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Riedmoos kämpferischer. In der 51. Minute verkürzte Lukas Hantschel auf 2:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Doch Lohhof antwortete prompt: Juan Apodaca Palacios stellte in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. Als Felix Schöttl in der 74. Minute das 4:1 erzielte, schien das Spiel entschieden.

Riedmoos gab jedoch nicht auf und kam in der 85. Minute durch Gabriel Plank zu einem weiteren Treffer. Trotz aller Bemühungen blieb es beim verdienten 4:2 für den SV Lohhof II.

Der SV Lohhof II zeigte eine starke Mannschaftsleistung mit effizienter Chancenverwertung. Trotz einer kurzen Schwächephase nach dem Anschlusstreffer von Riedmoos behielt das Team die Kontrolle. Riedmoos bewies Moral, konnte aber die Defensivschwächen nicht kompensieren. Ein verdienter Sieg für Lohhof, der die Überlegenheit der Hausherren unterstreicht.