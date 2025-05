SV Lohhof hofft auf Minimalchance – Relegation nur bei Ausrutscher der Konkurrenz möglich

Die Fußballsaison in den unteren Klassen steht vor dem letzten Spieltag. Ein Blick darauf, wo in München noch für Spannung gesorgt ist.

Die letzte Hoffnung des SV Lohhof ruht ausgerechnet auf dem SC Inhauser Moos – dem Nachbarclub und Erzrivalen sowie Tabellenletzten und sicheren Absteiger in der Kreisliga 1. Jener Clubs hat zum Saisonfinale am Sonntag den SV Olympiadorf zu Gast, der als Tabellenzweiter zwei Punkte vor dem SVL liegt. Bedeutet: Nur bei einem Ausrutscher der Münchner können die Lohhofer, die am Sonntag um 15 Uhr beim TSV Allach antreten, noch auf den Relegationsplatz klettern.

Ganz entspannt in den letzten Spieltag der Kreisliga 1 gehen kann derweil der SC Grüne Heide Ismaning. Nachdem der Absteiger bis zum Winter noch im Tabellenkeller steckte, hat er unter Neu-Trainer Jürgen Neumaier reüssiert und kann nach einem 5:1 am vergangenen Wochenende gegen Inhauser Moos nicht mehr auf einen Relegationsplatz abrutschen – unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels am Sonntag um 13.30 Uhr beim Tabellenführer und Aufsteiger TSV München 1854.

„Die Chancen sind sehr gering“, räumt SVL-Spielertrainer Daniel Suck ein. „Einfach weil Olympiadorf gegen eine Mannschaft antritt, die schon abgestiegen ist.“ Seine Elf war vergangene Saison in der Relegation gescheitert und mit dem Aufstieg als klarem Ziel in diese Spielzeit gestartet. Doch allen voran durch zwei Pleiten Anfang Mai gegen Karlsfeld und Dachau verspielte Lohhof eine gute Ausgangslage. „Diese Niederlagen haben uns rückblickend das Genick gebrochen“, ärgert sich Daniel Suck, der das Team zusammen mit Sebastian Reger trainiert. Nun müssen sie in Lohhof also auf Schützenhilfe hoffen. Immerhin: Bei Punktgleichheit spräche wegen des ausgeglichenen direkten Vergleichs die Tordifferenz für Lohhof.

Kreisklasse

Ebenfalls den Klassenerhalt sicher hat seit dem vergangenen Spieltag auch der SV Riedmoos in der Kreisklasse 2. Nach einem 4:1 bei der FT Gern II kann die Elf von Trainer Josip Zagar, die am Sonntag um 14 Uhr beim FC Unterföhring II ranmuss, nicht mehr in die Abstiegszone geraten. So gut wie sicher ist in der Kreisklasse 2 auch der SV Lohhof II, nachdem er zuletzt dreimal hintereinander gewonnen hat. Zwar liegt der Club vor seinem letzten Spiel beim FC Phönix Schleißheim am Sonntag um 14 Uhr nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Jedoch weist die SVL-Reserve – bei einem ausgeglichenen direkten Vergleich – ein um zwölf Treffer besseres Torverhältnis auf als der Konkurrent SV Istiklal.

Alle Trümpfe in der eigenen Hand hat auch der TSV Haar in der Kreisklasse 6. Mit zwei Punkten Vorsprung liegt die Elf des Trainerduos Dominik Mooser und David Deschamps derzeit auf dem Aufstiegsrelegationsplatz vor dem TSV Poing. Da auch der direkte Vergleich zugunsten der Haarer spricht, reicht ihnen am Sonntag um 14.30 Uhr ein Remis gegen die SpVgg Höhenkirchen, um sicher in die Saisonverlängerung und das Ringen um ein Kreisliga-Ticket zu gehen.

Am anderen Tabellenende der Kreisklasse 6 muss der Putzbrunner SV unterdessen zittern. So rangiert die Mannschaft von Coach Markus Holdinger derzeit nur dank des direkten Vergleichs vor dem punktgleichen TSV Hohenbrunn, der den Abstiegsrelegationsplatz innehat. Bedeutet: Sollte der Tabellenvorletzte gegen Zorneding punkten, bräuchte der PSV, um die Klasse auf direktem Weg zu halten, mindestens ebenso viele Zähler im Duell beim SV-DJK Taufkirchen (Sonntag 13 Uhr).

A-Klasse

Spannend wird es auch in der A-Klasse 2, wo der FC Türk Sport Garching II aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz liegt – zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter SC Amicitia, aber auch nur zwei Punkte vor dem Verfolger FC Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried. Insofern ist für die Garchinger Reserve, die am Sonntag um 13 Uhr den TSV Moosach II empfängt, noch alles drin – vom Direktaufstieg über die Relegation bis zum undankbaren dritten Tabellenrang.

Klare Verhältnisse herrschen dagegen in der A-Klasse 6. Hier steht der TSV Feldkirchen schon seit Längerem als Meister fest. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat das Team von Trainer Thomas Englert, das zum Abschluss am Samstag (13 Uhr) beim Kirchheimer SC II gastiert, somit den Durchmarsch in die Kreisklasse geschafft.