SV Lohausen geht gegen Jüchen unter Der SVL ist beim Bezirksliga-Spitzenreiter chancenlos. Kosova siegt weiter.

Der kurze Höhenflug des Lohausener SV durch die Bezirksliga endete am Sonntag jäh. Nach vier Siegen in Folge machte sich die Mannschaft von Torsten Schedler selbstbewusst auf dem Weg zum VfL Jüchen, bekam vom Spitzenreiter bei der 0:6-Niederlage aber die Flügel gestutzt. „Wir haben uns in wenigen Minuten um ein besseres Ergebnis gebracht“, verwies Schedler auf die Phase, in der der VfL mit drei Treffern binnen zwölf Minuten auf 3:0 davon zog (6., 11., 18.). Es kam noch vor der Pause sogar noch dicker: Ein mit der Roten Karte und Elfmeter doppelt geahndetes Handspiel von Lennart Auer führte zum 0:4 (45.), dem die Hausherren wenigen Sekunden später sogar noch ein fünftes Tor folgen ließen. „Mit einem Mann weniger ging es in Halbzeit zwei nur noch um Schadensbegrenzung“, sagte Schedler. Dies gelang, denn der Tabellenführer kam nur noch zu einem weiteren Tor (73.).