SV Lörzenbach empfängt FC Starkenburgia zum Traditionsduell Der SV Lörzenbach kämpft in der Kreisoberliga gegen Starkenburgia Heppenheim um wichtige Punkte im Abstiegskampf +++ Spannend wird es aber auch im oberen Tabellendrittel. von Reiner Bohlander · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Starkenburgia Heppenheim im Angriff. – Foto: Dagmar Jährling (Archiv)

Lörzenbach. Der SV Lörzenbach war am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga spielfrei. „Die Pause hat uns, glaube ich, ziemlich gutgetan“, sagt Trainer Ron Hachenberger. Seiner Elf droht schließlich ein wahrer Kraftakt in den nächsten Wochen. Der SVL steckt weiter tief drin im Abstiegskampf, durch den überraschenden Heimsieg der SG Lindenfels/Winterkasten über Aufstiegskonkurrent Eintracht Bürstadt ist der Vorsprung der Lörzenbacher (23 Punkte) auf den Ligavorletzten wieder auf drei Zähler geschrumpft. Zwar hat der Tabellenelfte mit Alemannia Groß-Rohrheim (22 Zähler) und dem VfL Birkenau (20) noch zwei weitere Teams hinter sich, doch Hachenberger betont: „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel.“

Und schon das nächste Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim (Sechster) am Sonntag (15 Uhr) hat es in sich. „Im Großen und Ganzen sind wir komplett“, sagt Hachenberger über seinen Kader. „Wir haben damals gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Heppenheim war allerdings sehr effektiv. Zur Halbzeitpause haben wir plötzlich mit 1:4 zurückgelegen. Im zweiten Durchgang waren wir überlegen. Doch letztlich hat Heppenheim damals mit 5:3 gewonnen“, blickt der Coach auf das Hinspiel zurück. „Dieses Mal wollen wir es auf jeden Fall besser machen“, sagt Hachenberger, dessen Team nach der Winterpause bislang überzeugt hat. „Wir spielen zu Hause, da ist es immer schwer, uns zu schlagen. Wir wollen die drei Punkte“, sagt der Coach. Morgen, 15:00 Uhr SV Lörzenbach Lörzenbach FC Starkenburgia Heppenheim Starkenburg. 15:00 PUSH









Auf dem Papier sind die Heppenheimer deshalb auch der Favorit für die Partie in Lörzenbach. Doch Schmitt hat Respekt vor dem nächsten Gegner: „Gegen Lörzenbach ist es immer schwer. Das ist ja auch schon ein Traditionsduell beider Teams. Und: Wir spielen nun gegen Lörzenbach und dann gegen die KSG Mitlechtern, also zwei Teams, die in diesem Jahr bislang ganz stark gepunktet haben. Es wird sicher ein enges Spiel.“

Beim VfL Birkenau schrillen die Alarmglocken immer lauter

Beim VfL Birkenau schrillen nach dem vergangenen Wochenende die Alarmglocken unterdessen so laut wie noch nie in dieser Saison. Nach der 2:5-Niederlage bei Olympia Lorsch ist die Mannschaft von Trainer Daniel Hahn punktgleich mit der SG Lindenfels/Winterkasten (beide 20 Zähler), die auf dem Relegationsplatz steht. Der Abstieg droht also. „Das Schlimmste ist, dass die Jungs sehr gute Leistungen an den Platz bringen. Aber gegen Teams wie Olympia Lorsch reicht es dann nicht, Punkte zu holen. So langsam geht auch der Mut ein bisschen flöten. Aber wir müssen da jetzt durch“, sagt der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Ligadritten Eintracht Bürstadt. Christian Schmitt, Trainer des FC Starkenburgia, konnte beim jüngsten 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Unter-Flockenbach II krankheitsbedingt nicht dabei sein. „Mittlerweile bin ich wieder fit“, sagt der 48-Jährige, der mit seiner Mannschaft eine gute Runde spielt. „Wir haben mit dem Sieg den zweiten Erfolg gegen ein Top-Team der Liga geschafft. Die Partie hat unterstrichen, dass wir derzeit mit jeder Mannschaft mithalten können“, sagt Schmitt.Auf dem Papier sind die Heppenheimer deshalb auch der Favorit für die Partie in Lörzenbach. Doch Schmitt hat Respekt vor dem nächsten Gegner: „Gegen Lörzenbach ist es immer schwer. Das ist ja auch schon ein Traditionsduell beider Teams. Und: Wir spielen nun gegen Lörzenbach und dann gegen die KSG Mitlechtern, also zwei Teams, die in diesem Jahr bislang ganz stark gepunktet haben. Es wird sicher ein enges Spiel.“Beim VfL Birkenau schrillen die Alarmglocken immer lauterBeim VfL Birkenau schrillen nach dem vergangenen Wochenende die Alarmglocken unterdessen so laut wie noch nie in dieser Saison. Nach der 2:5-Niederlage bei Olympia Lorsch ist die Mannschaft von Trainer Daniel Hahn punktgleich mit der SG Lindenfels/Winterkasten (beide 20 Zähler), die auf dem Relegationsplatz steht. Der Abstieg droht also. „Das Schlimmste ist, dass die Jungs sehr gute Leistungen an den Platz bringen. Aber gegen Teams wie Olympia Lorsch reicht es dann nicht, Punkte zu holen. So langsam geht auch der Mut ein bisschen flöten. Aber wir müssen da jetzt durch“, sagt der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Ligadritten Eintracht Bürstadt.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Birkenau VfL Birkenau SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt 15:00 PUSH



„Dass die Eintracht in Lindenfels verloren hat, hat mich doch wirklich sehr erstaunt“, sagt Hahn, der findet: „Eigentlich sind die Bürstädter eine kompakte Mannschaft, die bis dahin doch sehr stark aufgetreten ist.“ Personell sieht es für die Birkenauer am Sonntag erneut nicht sonderlich gut aus. „Ich habe wieder viele Ausfälle“, sagt Hahn. Erfreulich: Angreifer Andre Halblaub hat im Training Fortschritte gemacht. „Aber es wird für ihn am Sonntag noch nicht reichen“, sagt Hahn.