SV Lörzenbach empfängt FC Starkenburgia zum Traditionsduell

Lörzenbach. Der SV Lörzenbach war am vergangenen Wochenende in der Fußball-Kreisoberliga spielfrei. „Die Pause hat uns, glaube ich, ziemlich gutgetan“, sagt Trainer Ron Hachenberger. Seiner Elf droht schließlich ein wahrer Kraftakt in den nächsten Wochen. Der SVL steckt weiter tief drin im Abstiegskampf, durch den überraschenden Heimsieg der SG Lindenfels/Winterkasten über Aufstiegskonkurrent Eintracht Bürstadt ist der Vorsprung der Lörzenbacher (23 Punkte) auf den Ligavorletzten wieder auf drei Zähler geschrumpft. Zwar hat der Tabellenelfte mit Alemannia Groß-Rohrheim (22 Zähler) und dem VfL Birkenau (20) noch zwei weitere Teams hinter sich, doch Hachenberger betont: „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel.“
Und schon das nächste Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Starkenburgia Heppenheim (Sechster) am Sonntag (15 Uhr) hat es in sich. „Im Großen und Ganzen sind wir komplett“, sagt Hachenberger über seinen Kader. „Wir haben damals gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Heppenheim war allerdings sehr effektiv. Zur Halbzeitpause haben wir plötzlich mit 1:4 zurückgelegen. Im zweiten Durchgang waren wir überlegen. Doch letztlich hat Heppenheim damals mit 5:3 gewonnen“, blickt der Coach auf das Hinspiel zurück. „Dieses Mal wollen wir es auf jeden Fall besser machen“, sagt Hachenberger, dessen Team nach der Winterpause bislang überzeugt hat. „Wir spielen zu Hause, da ist es immer schwer, uns zu schlagen. Wir wollen die drei Punkte“, sagt der Coach.
„Dass die Eintracht in Lindenfels verloren hat, hat mich doch wirklich sehr erstaunt“, sagt Hahn, der findet: „Eigentlich sind die Bürstädter eine kompakte Mannschaft, die bis dahin doch sehr stark aufgetreten ist.“ Personell sieht es für die Birkenauer am Sonntag erneut nicht sonderlich gut aus. „Ich habe wieder viele Ausfälle“, sagt Hahn. Erfreulich: Angreifer Andre Halblaub hat im Training Fortschritte gemacht. „Aber es wird für ihn am Sonntag noch nicht reichen“, sagt Hahn.
Im Duell zwischen dem SV Unter-Flockenbach II und der SG Unter-Abtsteinach am Sonntag (15.30 Uhr) geht es für beide Teams um einiges. Für die Platzherren ist die Partie auf dem heimischen Wetzelsberg wohl die letzte Chance, im Aufstiegskampf noch mitzumischen – die „kleinen Flockies“ stehen mit 37 Punkten auf dem fünften Rang. Der Rückstand auf den Zweiten Olympia Lorsch ist durch schwache Ergebnisse zuletzt auf sieben Zähler angewachsen.
„Wir haben zuletzt nicht gut gespielt, ob der zweite Rang noch realistisch ist? Auf jeden Fall wird es nun ganz schwer“, sagt Co-Trainer Yannick Cezanne. Die SG Unter-Abtsteinach steht derzeit mit 40 Zählern auf dem vierten Rang und hat sich gegen Unter-Flockenbach II zuletzt immer schwergetan. In der vergangenen Saison verlor die SG zweimal mit 1:2 und in der Hinrunde kamen die Unter-Abtsteinacher gegen den kommenden Gegner nicht über ein 1:1 hinaus. Es dürfte ein Spiel auf Augenhöhe geben.