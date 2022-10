SV Lörzenbach: „Der Schiri hat alles kaputt gemacht“ Auch am Tag danach ist der Ärger über das 3:3 bei der KSG Mitlechtern groß +++ Was genau wirft der Verein dem Unparteiischen vor?

Mitlechtern. Auch am Tag nach dem Derby bei der KSG Mitlechtern waren die Lörzenbacher stinksauer. Nicht nur, weil ihnen der erste Sieg überhaupt in dieser Kreisoberligasaison in letzter Sekunde aus den Händen glitt. Die Art und Weise, wie aus einer 3:0-Führung binnen weniger Minuten der 3:3-Endstand wurde, war für den Aufsteiger nur schwer nachzuvollziehen.